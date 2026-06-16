مؤشر نيكي الياباني يتجاوز 70 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

طوكيو-سانا

سجّل مؤشر نيكي الياباني مستوى تاريخياً غير مسبوق، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوز حاجز 70 ألف نقطة لأول مرة خلال التداولات، مدفوعاً بقرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز، أن السندات الحكومية اليابانية تراجعت عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%، في حين استقر الين الياباني عند مستويات قريبة من 160 يناً للدولار.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 69,404.50 نقطة، لكنه كان قد قفز خلال الجلسة بنسبة 1% مسجلاً 70,020.68 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

في المقابل، تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% ليغلق عند 3,991.14 نقاط، بعد تذبذب في الأداء عقب إعلان السياسة النقدية.

وعلى مستوى الأسهم، أظهر السوق أداءً متبايناً، إذ ارتفع 78 سهماً من أصل 225 مدرجاً على المؤشر نيكي، مقابل تراجع 144 سهماً واستقرار ثلاثة.

وساهمت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم السوق، حيث ارتفع سهم أدفانتست بنسبة 3.1%، وقفز سهم فوجيكورا 9%، فيما صعد سهم فوروكاوا إلكتريك 4.9%، مدفوعة بالطلب على مراكز البيانات ومعدات الرقائق.

كما تراجعت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، في حين ارتفع العائد إلى 2.655%، وسط عمليات بيع للسندات مع تحول المستثمرين إلى الأسهم.

ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً، في ‏خطوة نحو إعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي، واحتواء ارتفاع الأسعار الناجم عن ‏أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في الشرق الأوسط.‏