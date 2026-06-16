المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية يطّلع على منشآت هيئة الطاقة ‏الذرية السورية ‏

دمشق-سانا
اطلع المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم الحامدي، على التجهيزات التقنية وخطوط الإنتاج في مختبرات ومنشآت هيئة الطاقة الذرية السورية، وذلك خلال جولة قام بها على منشآت الهيئة.
وبحسب قناة هيئة الطاقة الذرية السورية على التلغرام، اليوم الثلاثاء، شملت الجولة زيارة عدد من المختبرات البحثية، حيث استمع الحامدي إلى شرح مفصل حول سير العمل في الأبحاث والمشاريع العلمية الجارية، والإمكانات والبنية التحتية والكوادر البشرية المتخصصة التي تمتلكها الهيئة.
وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة بحث، أمس الأول، مع مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية سالم الحامدي خلال زيارته إلى سوريا، سبل تعزيز التعاون التقني والأنشطة التدريبية والعلمية في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ودعم التأهيل والتدريب والبحث العلمي، وذلك في مقر الهيئة بدمشق