المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية يطّلع على منشآت هيئة الطاقة ‏الذرية السورية ‏

دمشق-سانا

اطلع المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم الحامدي، على ‏التجهيزات التقنية وخطوط الإنتاج في مختبرات ومنشآت هيئة الطاقة الذرية ‏السورية، وذلك خلال جولة قام بها على منشآت الهيئة.‏

وبحسب قناة هيئة الطاقة الذرية السورية على التلغرام، اليوم الثلاثاء، شملت ‏الجولة زيارة عدد من المختبرات البحثية، حيث استمع الحامدي إلى شرح ‏مفصل حول سير العمل في الأبحاث والمشاريع العلمية الجارية، والإمكانات ‏والبنية التحتية والكوادر البشرية المتخصصة التي تمتلكها الهيئة. ‏

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة بحث، أمس الأول، مع ‏مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية سالم الحامدي خلال زيارته إلى ‏سوريا، سبل تعزيز التعاون التقني والأنشطة التدريبية والعلمية في مجال ‏التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ودعم التأهيل والتدريب والبحث العلمي، ‏وذلك في مقر الهيئة بدمشق