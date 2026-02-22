اكتشاف نوع جديد من السبينوصورات في صحراء النيجر

نيامي-سانا

أعلن فريق بحثي دولي عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في النيجر، ضمن منطقة من الصحراء الكبرى، في خطوة تسهم في توسيع فهم تاريخ الديناصورات آكلة الأسماك والبيئات التي عاشت فيها قبل ملايين السنين.

وذكر موقع Live Science المتخصص في نشر الأخبار والتقارير العلمية، أن النوع الجديد أُطلق عليه اسم “سبينوصور ميرابلس”، وهو من أقارب السبينوصور الذي عاش قبل نحو 95 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، حين كانت مناطق واسعة من شمال أفريقيا تتميز بوجود أنهار وغابات كثيفة.

وأوضح الباحثون أن أهمية الاكتشاف لا تقتصر على تصنيف نوع جديد، بل تمتد إلى إعادة تقييم الفرضيات المتعلقة بتكيف السبينوصورات مع البيئات المائية، ولا سيما طبيعة انتشارها الجغرافي.

وتعود بداية الاكتشاف إلى عام 2019، عندما عُثر على أجزاء من فك وعظمة مقوسة غير مألوفة، قبل أن تكشف بعثة علمية ثانية عام 2022 عن بقايا إضافية أكدت أن الأحافير تعود إلى نوع غير معروف سابقاً.

وأشار أستاذ علم الأحياء التشريحي في جامعة شيكاغو بول سيرينو، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى أن العظمة المقوسة كانت على الأرجح جزءاً من عرف كبير أعلى الرأس، ربما استُخدم لأغراض العرض أو التواصل، لافتاً إلى أن موقع الاكتشاف في عمق اليابسة يدعم فرضية عيش هذه الديناصورات في بيئات نهرية داخلية غنية بالمياه العذبة.

ويفتح هذا الاكتشاف آفاقاً جديدة لفهم تنوع السبينوصورات وتطورها في القارة الإفريقية، ويسهم في إعادة رسم صورة البيئات القديمة التي شهدتها الصحراء الكبرى قبل ملايين السنين.