باحثون ألمان يطورون بكتيريا مجهرية لإنتاج مواد صناعية من ثاني أكسيد الكربون

برلين-سانا

يعمل باحثون في مستشفى شاريتيه الجامعي بألمانيا على تطوير تقنية حيوية مبتكرة تقوم على تدريب بكتيريا مجهرية على إنتاج مواد صناعية من غاز الميثانول، في خطوة قد تمهد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي في الصناعات المستقبلية.

ووفق ما أورده موقع Phys.org العلمي أول أمس، فإن المشروع الذي يقوده الدكتور شتيفان ليندنر ميليش، يهدف إلى الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصانع وتحويله إلى ميثانول، ليتم لاحقاً توظيفه كمادة أولية تُستخدم بواسطة بكتيريا معدلة لإنتاج مركبات تدخل في صناعات متعددة مثل مستحضرات التجميل، وأحمر الشفاه، وأغلفة الأدوية، وإطارات السيارات.

ويعمل الفريق البحثي على تدريب نوعين من البكتيريا، هما بكتيريا التربة والإشريكية القولونية، لتحويل الميثانول إلى مركبات كيميائية مفيدة، إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في أن هذه الكائنات الحية تستهلك الطاقة غالباً للنمو بدلاً من الإنتاج، ما دفع العلماء إلى تطوير نماذج حاسوبية لمحاكاة سلوكها، تمهيداً لتعديلها وراثياً، بما يعزز قدرتها الإنتاجية أثناء النمو.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في المستقبل في خفض الانبعاثات الملوثة، وإعادة تدوير الكربون المنبعث من المصانع، بما يفتح المجال أمام إنشاء دورات إنتاج صناعية مغلقة، وأكثر استدامة، وصديقة للبيئة.