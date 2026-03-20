برنامج ذكاء اصطناعي بريطاني يفوز بجائزة لدعم مرضى الخرف عبر نظارات ذكية

لندن-سانا

فاز برنامج ذكاء اصطناعي طورته شركة CrossSense البريطانية، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، بجائزة قدرها مليون جنيه استرليني، بعد دمجه في نظارات ذكية لمساعدة مرضى الخرف على أداء مهامهم اليومية باستقلالية أكبر.

وبحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، طُوّرت التقنية المسماة “CrossSense” لتعمل عبر نظارات مزودة بكاميرا وميكروفون ومكبرات صوت، وتوفر للمستخدم مساعداً ذكياً يُدعى “Wispy”.

ويقدم هذا المساعد إرشادات فورية من خلال إشارات صوتية ونصوص تظهر أمام المستخدم، كما يتيح التفاعل عبر طرح الأسئلة والمحادثات الخفيفة، إضافة إلى المساعدة في استرجاع الذكريات.

ويتوقع أن يسهم هذا الابتكار في مواجهة تزايد أعداد المصابين بالخرف عالمياً، والتي قد تصل إلى نحو 150 مليون شخص بحلول عام 2050.

وأوضح مطورو التقنية أن نسخة للهواتف الذكية ستُطرح قريباً، على أن تتوافر النظارات الذكية المزودة بهذا النظام في الأسواق خلال عام 2027.

وجاء فوز البرنامج ضمن جائزة “Longitude” الخاصة بمرض الخرف، أول أمس الأربعاء، وهي مسابقة ابتكار دولية تُنظّم في بريطانيا من قبل مؤسسة Challenge Works بالتعاون مع Nesta، وتهدف إلى تحفيز تطوير حلول تقنية لمواجهة التحديات الصحية، ولا سيما تمكين مرضى الخرف من الحفاظ على استقلاليتهم لفترة أطول، بدعم من جهات ،بينها جمعية الزهايمر البريطانية ووكالة Innovate UK.