افتتاح مدرسة عين ترما السادسة بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تاريخ النشر: 2026/06/08 5:57 مساءً اخر تحديث: 2026/06/08 5:57 مساءً قائمة الصور 1/8 سانا توثق عودة بعض العائلات إلى منازلهم وقراهم التي هُجروا منها بفعل إجرام النظام البائد عدسة سانا تجول في قصر العظم الأثري وسط مدينة حماة لقطات لبعض الذخائر والأسلحة والحبوب المخدرة التي عثرت عليها قوات الجيش داخل أوكار ميليشيا حزب الله بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص وصول المصابين جراء انفجار صاروخ قديم من مخلفات النظام البائد إلى مشفى الزهراء بحمص أداء صلاة الفجر في جامع الحسن بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الوكالة التركية للتعاون والتنسيقريف دمشقمدرسة عين ترما مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مقاتلتان “للناتو” تسقطان مسيّرة في أجواء لاتفيا يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بقوة 7.8 درجات في جنوب الفلبين إلى 32 قتيلاً يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026 بعد تعليق مؤقت.. حركة الملاحة الجوية تعود إلى طبيعتها في عدد من الدول العربية يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026 انطلاق فعاليات بازار “يا هلا بالصيف 2026” في اللاذقية يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026