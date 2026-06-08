افتتاح مدرسة عين ترما السادسة بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

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سانا توثق عودة بعض العائلات إلى منازلهم وقراهم التي هُجروا منها بفعل إجرام النظام البائد
عدسة سانا تجول في قصر العظم الأثري وسط مدينة حماة
لقطات لبعض الذخائر والأسلحة والحبوب المخدرة التي عثرت عليها قوات الجيش داخل أوكار ميليشيا حزب الله بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص
وصول المصابين جراء انفجار صاروخ قديم من مخلفات النظام البائد إلى مشفى الزهراء بحمص
أداء صلاة الفجر في جامع الحسن بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
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