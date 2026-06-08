أسعار التذاكر إلى ارتفاع.. الوقود والضرائب البيئية يضاعفان ضغوط شركات الطيران

عواصم-سانا



تشهد صناعة الطيران العالمية ضغوطاً متصاعدة تدفع باتجاه موجة جديدة من ارتفاع أسعار التذاكر، في ظل تداخل عوامل متشابكة، أبرزها القفزة في تكاليف وقود الطائرات بفعل التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تصاعد الجدل حول الضرائب البيئية والقيود التنظيمية التي تفرضها بعض الدول، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.



وبينما تحذر شركات الطيران من انعكاسات مباشرة على كلفة السفر، تتراجع قدرة القطاع تدريجياً على امتصاص هذه الأعباء، ما يثير تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على وتيرة النمو والربحية خلال الفترة المقبلة.



وفي أحدث مؤشر على هذه الضغوط، حذرت كبرى شركات الطيران الأوروبية من أن خطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نظام تداول الانبعاثات الكربونية (ETS) ليشمل الرحلات الجوية الدولية، ستنعكس مباشرة على أسعار التذاكر والشحن الجوي.



ووفق رسالة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، ووقعها رؤساء شركات من بينها “لوفتهانزا” و”إير فرانس-كيه إل إم” و”رايان إير” و”آي إيه جي” المالكة للخطوط الجوية البريطانية، فإن توسيع آلية تسعير الكربون سيحمّل المسافرين والشركات الأوروبية تكاليف إضافية كبيرة.

الشركات تخشى الضرائب والقيود التنظيمية

ويأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه القطاع أصلاً أزمة متفاقمة في تكاليف التشغيل، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط ووقود الطائرات خلال الأشهر الماضية إلى تقليص هوامش الربح، ودفع العديد من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر أو فرض رسوم إضافية على المسافرين.



وخلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في ريو دي جانيرو، انتقد مسؤولون تنفيذيون السياسات الأوروبية المتعلقة بالانبعاثات الكربونية وتعويضات المسافرين، معتبرين أن تشديد القواعد التنظيمية يرفع التكاليف التشغيلية، ويحد من قدرة الشركات على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

الوقود.. العبء الأكبر



وتؤكد بيانات (إياتا) أن الوقود لا يزال العامل الأكثر تأثيراً في تكاليف شركات الطيران، وتظهر تقديرات الاتحاد أن القطاع قد يتحمل نحو 100 مليار دولار إضافية من نفقات الوقود خلال عام 2026، ما سيؤدي إلى تراجع الأرباح الصافية العالمية إلى نحو 23 مليار دولار مقارنة بـ43 مليار دولار في العام السابق.



وقال المدير العام للاتحاد ويلي والش، بحسب ما نقلت “CNN الاقتصادية”: إن شركات الطيران تواجه ضغوطاً استثنائية نتيجة استمرار أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة، إضافة إلى التأخير في تسليم الطائرات الجديدة الأكثر كفاءة، ما يجبر العديد من الناقلات على تشغيل أساطيل أقدم وأكثر استهلاكاً للوقود.

شركات ترفع الأسعار بالفعل

بدأت آثار هذه الضغوط بالظهور عملياً في الأسواق العالمية، فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد إيرلاينز” سكوت كيربي، أن أسعار التذاكر قد ترتفع بين 15 و20 بالمئة لتعويض الزيادة في تكاليف الوقود، مؤكداً سعي الشركة لاسترداد كامل الزيادة في النفقات التشغيلية.



كما رفعت أو أعلنت عشرات شركات الطيران حول العالم خططاً لزيادة الأسعار أو فرض رسوم وقود إضافية، من بينها “إير فرانس-كيه إل إم” و”إير آسيا إكس” و”إير نيوزيلندا” و”كاثاي باسيفيك” و”تاي إيروايز” و”الخطوط الجوية الدولية الباكستانية”، في حين اتجهت شركات أخرى إلى خفض عدد الرحلات أو إلغاء المسارات الأقل ربحية.

اجتماع “إياتا”.. البحث عن مخرج

شكل الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في ريو دي جانيرو، منصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع منذ جائحة كورونا، حيث تصدرت ملفات الوقود، وإمدادات الطاقة، واضطرابات الأجواء الجوية، وتأخر تسليم الطائرات جدول الأعمال.



وتشير تقديرات وكالة “موديز” إلى أن استمرار الضغوط الحالية قد يؤدي إلى تراجع الأرباح التشغيلية لشركات الطيران العالمية بأكثر من 35 بالمئة خلال العام الجاري، وسط مخاوف من تعثر أو اندماج شركات ذات هوامش ربح محدودة.

معركة المناخ والربحية

وفي موازاة أزمة الوقود، تواجه شركات الطيران تحدياً آخر يتمثل في الموازنة بين أهداف خفض الانبعاثات والحفاظ على القدرة التنافسية، فبينما تدافع المفوضية الأوروبية عن توسيع نظام تداول الانبعاثات باعتباره أداة لتحقيق العدالة المناخية بين شركات الطيران، ترى الناقلات أن الخطوة قد تضعف تنافسيتها، وتزيد الأعباء على المسافرين دون نتائج بيئية ملموسة على المستوى العالمي.



كما يحذر مسؤولو القطاع من أن تكلفة التحول نحو وقود الطيران المستدام، إلى جانب محدودية الإمدادات، تجعل تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050 أكثر تعقيداً وكلفة.

مسافرون أكثر.. وأرباح أقل

ورغم الضغوط، لا تزال حركة السفر الجوي تسجل نمواً عالمياً، وتتوقع “إياتا” أن يرتفع عدد المسافرين خلال العام الجاري إلى نحو 5.1 مليارات مسافر، بزيادة تقارب 2.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

كما تؤكد تقديرات القطاع أن الطلب على السفر لا يزال صامداً رغم ارتفاع الأسعار، ما يعزز اتجاه الشركات إلى تمرير التكاليف المتزايدة إلى الركاب بدل امتصاصها.



لكن المفارقة أن هذا النمو لا ينعكس بالضرورة على الأرباح، إذ باتت شركات الطيران تواجه معادلة صعبة بين الحفاظ على الطلب وتغطية الارتفاع المتواصل في التكاليف، ما يجعل رفع أسعار التذاكر خياراً شبه حتمي في المرحلة المقبلة، سواء بسبب الوقود أو الضرائب البيئية أو كليهما معاً.