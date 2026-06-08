الإمارات والسعودية تقودان سباق الحوسبة الكثيفة في الشرق الأوسط

عواصم-سانا



يشهد العالم سباقاً متسارعاً للسيطرة على البنية التحتية الرقمية التي ستحدد ملامح الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، بعدما تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد تقنية متقدمة إلى ساحة تنافس دولي على امتلاك القدرات الحاسوبية ومراكز البيانات العملاقة.



وتبرز الإمارات والسعودية في هذا المشهد كقوتين صاعدتين في الشرق الأوسط، عبر استثمارات ضخمة تستهدف بناء منظومات حوسبة محلية، وتعزيز السيادة الرقمية، في خطوة تعكس انتقال المنطقة من موقع المستهلك للتكنولوجيا إلى موقع المنتج والمطوّر لها.



وفي هذا السياق، أكد نائب الرئيس لقطاع المؤسسات في شركة إنفيديا لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وجنوب أوروبا مارك دومينيك، في تصريحات لشبكة CNN الاقتصادية، أن المنطقة تشهد تحولاً نوعياً في مقاربة الذكاء الاصطناعي، يقوم على بناء منظومات متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والبرمجيات والبيانات المحلية.



وأوضح دومينيك أن استثمارات الحكومات الخليجية في الحوسبة عالية الأداء والنماذج اللغوية المحلية تشكل قاعدة أساسية لتمكين الشركات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات المصارف والطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، معتبراً أن هذه البنية السيادية تفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من قدرات حاسوبية متقدمة دون تحمل كلف إنشائها بشكل منفرد.

الإمارات والسعودية في الصدارة

وبحسب المسؤول في إنفيديا، فإن الإمارات والسعودية تقودان نموذج الحوسبة الكثيفة في المنطقة بفضل ما تمتلكانه من بنى تحتية متطورة في مجالات الطاقة والاتصالات ومراكز البيانات، ما يجعلهما الأكثر جاهزية لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على نطاق واسع.



وأضاف: إن هذا التوجه يعكس انتقالاً تدريجياً من التركيز على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى بناء القدرة الحاسوبية اللازمة لإنتاجها وتطويرها محلياً.



وأشار دومينيك إلى أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي فعالة لا يعتمد على الشرائح المتقدمة وحدها، بل يتطلب أيضاً تطوير برمجيات ونماذج لغوية تستجيب لاحتياجات المنطقة ولغتها وثقافتها، موضحاً أن إنفيديا تعمل مع الجامعات والمطورين والمؤسسات التقنية لتطوير حلول تدعم المحتوى العربي، وتعزز مفهوم السيادة الرقمية.

“ستارغيت الإمارات” وتوسيع القدرات

ومع اقتراب تشغيل المرحلة الأولى من مشروع “ستارغيت الإمارات” في أبوظبي خلال العام الجاري، تتجه المنطقة نحو تعزيز قدراتها الحاسوبية بشكل غير مسبوق.



ويرى دومينيك أن المشروع سيمنح المؤسسات في قطاعات متعددة إمكانية الوصول إلى بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، بما يدعم الابتكار ويعزز تنافسية الاقتصاد الرقمي.



وينظر إلى “ستارغيت الإمارات” بوصفه خطوة استراتيجية تضع الدولة ضمن الدول الساعية لامتلاك القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير وتشغيل الجيل المقبل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاعتماد على البنى التحتية الخارجية.

المنافسة تحسم بالمنظومة المتكاملة

وفيما تستعد الإمارات لاستقبال أعداد كبيرة من شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة، شدد دومينيك على أن التفوق في هذا المجال لا يرتبط بعدد المعالجات فقط، بل بقدرة الدول على تشغيلها ضمن منظومة متكاملة تشمل الطاقة والتبريد والاتصالات والأمن السيبراني والكوادر المتخصصة.



وخلص إلى أن السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي يتجه اليوم نحو بناء مراكز قوة حاسوبية قادرة على استقطاب الاستثمارات وتطوير الابتكار، وهو ما تعمل الإمارات والسعودية على ترسيخه عبر مشاريع ضخمة تضعهما في مقدمة المشهد الرقمي الإقليمي.

