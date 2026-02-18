خبراء: خبز الحبوب الكاملة الخيار الأنسب لمرضى السكري

برلين-سانا

أكدت منظمة «diabetesDE» الألمانية المتخصصة في دعم مرضى السكري والتوعية به، أن الامتناع التام عن تناول الخبز ليس مطلوباً لمرضى السكري، مشددةً على أن اختيار النوع المناسب يلعب دوراً أساسياً في ضبط مستويات السكر في الدم والحد من مخاطر المضاعفات الصحية.

وأشارت المنظمة وفق ما نقل موقع Healthline الصحي، إلى أن المخبوزات المصنوعة من الحبوب الكاملة تُعد الخيار الأفضل لمرضى السكري، نظراً لغناها بالألياف الغذائية التي تُبطئ امتصاص الكربوهيدرات وتساعد على استقرار مستويات الغلوكوز لفترة أطول مقارنةً بالمنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر.

وبينت المنظمة أن الألياف الموجودة في خبز الحبوب الكاملة تسهم في تقليل الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر بعد تناول الطعام، وتعزيز الشعور بالشبع، وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم الدهون في الدم، كما قد يكون لخبز العجين المخمر (Sourdough) وخبز الشوفان أو الجاودار تأثير أقل في رفع مستوى السكر مقارنة بالخبز الأبيض التقليدي.

وفي السياق ذاته، أظهرت دراسة أوروبية واسعة شاركت فيها مؤسسات بحثية من بينها جامعة كامبريدج وكلية «إمبريال كوليدج» في لندن أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بما في ذلك العديد من المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض والمعجنات الصناعية.

وينصح خبراء التغذية مرضى السكري باختيار خبز الحبوب الكاملة أو الجاودار أو الشوفان، وتجنب الخبز الأبيض والمعجنات الغنية بالسكر والدهون، وقراءة الملصقات الغذائية للتأكد من محتوى الألياف والمكونات، إضافة إلى إدراج الخبز ضمن نظام غذائي متوازن يشمل البروتينات والخضار، لأن التحول إلى الحبوب الكاملة وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة يمثلان خطوة بسيطة لكنها مؤثرة في الوقاية من السكري ومضاعفاته.