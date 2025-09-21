العثور على أحفورة نادرة لسلحفاة بحرية عمرها 32 مليون عام بأمريكا

واشنطن-سانا

عثرت فتاة أمريكية على أحفورة تتضمن صدفة سلحفاة بحرية نادرة، وذلك خلال رحلة عائلية عام 2021 على ضفاف نهر ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الفتاة تالا البالغة من العمر 13 عاماً لاحظت جسماً غريباً أثناء تنقيبها مع عائلتها التي تهوى البحث عن الحفريات، ليتبيّن بعد الفحص أنه أحفورة نادرة لسلحفاة بحرية من نوع لم يُسجل من قبل.

وأضافت الشبكة: إن العائلة احتفظت بالأحفورة لمدة عام قبل أن تعرضها على أحد علماء الحفريات، الذي أكد أنها تعود إلى نوع جديد كلياً من السلاحف البحرية، مقدراً عمرها بأكثر من 32 مليون عام.

وأُطلق على هذا النوع من السلاحف اسم مستوحى من لغة قبيلة “بورتش كريك” تكريماً للتراث المحلي، وتعرض الصدفة حالياً في مركز علمي بمدينة برمنغهام لتكون محطة جذب للباحثين والزوار على حد سواء.