آبل توسّع دعم GymKit ليشمل iPhone وAirPods في iOS 27

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل عن توسيع قدرات منصة GymKit في نظام التشغيل iOS 27، بما يتيح لمستخدمي هواتف iPhone وسماعات AirPods Pro 3 الاستفادة من مزايا تتبع اللياقة البدنية أثناء ممارسة التمارين الرياضية، دون الحاجة إلى استخدام ساعة Apple Watch.

وذكر موقع “9to5Mac” المتخصص بأخبار التكنولوجيا أمس الثلاثاء، أن التحديث الجديد يضيف دعماً مباشراً لميزة GymKit على هواتف iPhone وسماعات AirPods Pro 3، ما يسمح بتبادل بيانات التمارين مع أجهزة اللياقة البدنية المتوافقة بسهولة وسلاسة.

وبموجب التحديث، يمكن للمستخدم تمرير هاتف iPhone على جهاز المشي الداعم لتقنية GymKit واختيار وضع المشي الداخلي، ليبدأ النظام تلقائياً بتسجيل بيانات التمرين وحفظها بشكل آمن على الهاتف، مع حذفها من الجهاز الرياضي فور انتهاء الجلسة.

كما أصبحت أجهزة المشي قادرة على استقبال بيانات معدل ضربات القلب من سماعات AirPods Pro 3، في حين يتلقى تطبيق اللياقة البدنية على الهاتف معلومات تفصيلية تشمل المسافة المقطوعة والسرعة ومعدل الانحدار وعدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء التمرين.

ويتضمن نظام watchOS 27 بدوره تحسينات جديدة لتعزيز دقة تتبع الأنشطة الرياضية عبر ساعة Apple Watch، بينما تواصل تقنية GymKit توفير بيانات أكثر تكاملاً ودقة للمستخدمين.

ومن شأن هذه المزايا أن تسهم في تبسيط تجربة ممارسة الرياضة داخل الصالات الرياضية، عبر تقليل الحاجة إلى بعض وسائل قياس معدل ضربات القلب التقليدية، وتوفير متابعة صحية أكثر مرونة وسهولة.