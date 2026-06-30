اكتشاف ميداليات أثرية في سويسرا يسلط الضوء على معتقدات دينية لمجتمعات سابقة

photo 2026 06 30 17 02 13 اكتشاف ميداليات أثرية في سويسرا يسلط الضوء على معتقدات دينية لمجتمعات سابقة

برن-سانا

عثر علماء آثار في سويسرا على ميداليات دينية صغيرة يعود تاريخها إلى ما بين القرنين السابع عشر والعشرين، لتسلط الضوء على حياة المجتمعات السابقة وعلاقتها بالمعتقدات الدينية.

photo 2026 06 30 17 02 18 اكتشاف ميداليات أثرية في سويسرا يسلط الضوء على معتقدات دينية لمجتمعات سابقة

ونقلت قناة “ناوكا تي في” الروسية اليوم أن الاكتشاف جرى في حقول كانتون أرجاو، بإشراف دائرة الآثار المحلية وباستخدام كاشف المعادن، وبيّنت النتائج أن أقدم القطع يعود لنحو 400 عام، فيما يعود أحدثها إلى مزار لورد الفرنسي المرتبط بظهور العذراء مريم عام 1858.

وترى الجهة المشرفة على التنقيب أن هذه الميداليات تعكس حاجات الناس اليومية؛ فمنها ما طُلب به الشفاء، ومنها للحماية، ومنها للمساعدة، ما يدل على أن الإيمان كان حاضراً في كل جوانب حياتهم.

ورجّح الباحثون أن السكان كانوا يرتحلون إلى مزارات دينية في سويسرا وألمانيا وروما، كما دفنوا بعض الميداليات عمداً قرب المنازل ومصادر المياه؛ طلباً للحماية من الأمراض والعواصف، وكأنها تمائم واقية لا قطع ضائعة.

ويُضفي هذا الاكتشاف قيمة علمية خاصة؛ كونه يعيد بناء ممارسات دينية يومية نادراً ما نُقِلت في المصادر المكتوبة، ويرسم صورة حية لحياة العاديين وتنقلاتهم بحثاً عن البركة.

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