بيع لوحة أعيد اكتشافها لكلود مونيه بـ 12 مليون دولار في مزاد بفرنسا

باريس-سانا

أعلنت دار المزادات “سوذبيز” عن بيع لوحة مناظر طبيعية للفنان الفرنسي الانطباعي كلود مونيه، بعد إعادة اكتشافها مؤخراً، مقابل 10.2 مليون يورو (نحو 12 مليون دولار) خلال مزاد أقيم في فرنسا.

وبحسب ما نقل موقع سكاي نيوز اليوم الجمعة عن دار “سوذبيز” للمزادات، فإن اللوحة الزيتية التي تحمل عنوان “فيتوي، تأثير الصباح” (Vétheuil, effet du matin)، والمنجزة عام 1901، كانت مقدّرة قبل المزاد بقيمة تتراوح بين 6 و8 ملايين يورو، ما يجعل سعر بيعها النهائي أعلى من التقديرات الأولية بشكل ملحوظ.

وأوضحت “سوذبيز” أن العمل الفني يُعد من أبرز نماذج تطور المدرسة الانطباعية، حيث يعكس اهتمام مونيه بتصوير الضوء الطبيعي وانعكاساته على سطح الماء، وهو ما شكّل سمة أساسية في أعماله خلال تلك المرحلة.

كما أشارت دار المزادات إلى أن اللوحة كانت محفوظة ضمن مجموعة خاصة لمدة تقارب قرناً من الزمن قبل إعادة اكتشافها، إلى جانب لوحة أخرى لمونيه بيعت في المزاد نفسه مقابل أكثر من 6.4 ملايين يورو، متجاوزة التقديرات الأولية أيضاً.

يُذكر أن الرقم القياسي الأعلى لأعمال كلود مونيه في المزادات العالمية يعود إلى لوحة “كومة قش”، التي بيعت في نيويورك عام 2019 مقابل 110.7 ملايين دولار، وفق تقارير متخصصة في سوق الفن العالمي.