عمره 7000 عام.. اكتشاف جدار بحري قرب جزيرة “سين” الفرنسية

باريس-سانا

أعلن فريق من علماء الآثار البحرية عن اكتشاف جدار حجري ضخم تحت سطح البحر قبالة سواحل منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، يعود تاريخه إلى نحو 7000 عام، ما يجعله أقدم وأكبر بناء تحت الماء يتم العثور عليه في فرنسا حتى الآن.

ووفقاً لما نقله موقع CBS news، فإن الجدار المكتشف يمتد على طول 120 متراً ويزن نحو 3300 طن، ويقع على عمق تسعة أمتار قرب جزيرة “سين”.

ويُعتقد أن هذا التكوين يعود إلى نحو 5000 عام قبل الميلاد، وقد شُيّد على الأرجح من قبل مجتمع من أواخر العصر الحجري الوسيط أو أوائل العصر الحجري الحديث، حينما كانت المنطقة لا تزال فوق مستوى سطح البحر.

ويشير إيفان بايلر، أحد كبار علماء الآثار المشاركين في المشروع، إلى أن هذا الاكتشاف يعكس تطور المجتمعات البشرية في تلك الحقبة، وانتقالها من نمط الحياة البدائية إلى الاستقرار النسبي، كما يربط بين هذا التكوين البحري وأحجار “المينهير” الشهيرة في بريتاني، ما يعزز الفرضية بوجود معرفة مشتركة بين مجتمعات الصيد والزراعة القديمة في المنطقة.

ويُظهر التصميم الهندسي للجدار، الذي يتكون من صفين متوازيين من الصخور الجرانيتية الضخمة المثبتة في الصخر الأساسي، دلالات على وجود مجتمع مستقر يمتلك معرفة متقدمة في البناء وتنظيم الموارد، ويرجّح الباحثون أن الجدار كان يُستخدم إما كمصيدة أسماك تعتمد على الشباك المصنوعة من الأغصان، أو كحاجز لحماية الشاطئ من زحف مياه البحر.