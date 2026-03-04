أنثروبيك تطلق ميزة صوتية تتيح البرمجة دون استخدام لوحة المفاتيح

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أنثروبيك إطلاق وضع صوتي جديد ضمن منتجها Claude Code يتيح للمطورين تنفيذ مهام البرمجة، باستخدام الأوامر الصوتية من دون الحاجة إلى استخدام لوحة المفاتيح.

وذكر موقع TechCrunch المتخصص بأخبار التكنولوجيا أن الميزة الجديدة تمكّن المطورين من إصدار أوامر صوتية، مثل إعادة هيكلة أجزاء من الشيفرة البرمجية، ليقوم النظام بتنفيذها مباشرة، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الكتابة، وتسريع إنجاز المهام المتكررة.

ويأتي إطلاق هذه الميزة في ظل منافسة متزايدة بين أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل GitHub Copilot والأدوات التي تطورها شركات غوغل وOpenAI، حيث يبرز Claude Code كإحدى الأدوات البارزة في هذا المجال، مع نمو ملحوظ في عدد المستخدمين والإيرادات.