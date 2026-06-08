الطيران الخاص يسجل نمواً ملحوظاً رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

لندن-سانا

واصل قطاع الطيران الخاص تسجيل نمو ملحوظ رغم التداعيات الواسعة للحرب في الشرق الأوسط على صناعة النقل الجوي العالمية، مستفيداً من ارتفاع الطلب من قبل الأثرياء وكبار التنفيذيين والمشاهير لحضور فعاليات دولية بارزة، في وقت تواجه فيه شركات الطيران التجارية ضغوطاً متزايدة.

وبحسب ما نقلته رويترز عن بيانات قطاع الطيران، فإن ارتفاع أسعار وقود الطائرات أدى إلى مستويات تقارب ضعف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في أواخر شباط الماضي، وزيادة أعباء شركات الطيران التجارية، ما دفع العديد منها إلى إلغاء رحلات ورفع أسعار التذاكر، بالتزامن مع تراجع حركة الطيران في منطقة الخليج التي تعد أحد أهم مراكز الربط الجوي العالمية.

في المقابل، أظهرت بيانات منصة “وينج إكس” المتخصصة في معلومات الطيران ارتفاع عدد الرحلات الخاصة عالمياً بنحو 4 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ما يعادل آلاف الرحلات الإضافية، بينما تراجعت السعة الإجمالية للركاب في قطاع الطيران العالمي بنسبة تراوحت بين 3 و4 بالمئة خلال الفترة نفسها، وفق بيانات شركة “سيريم” لتحليل بيانات الطيران.

كما سجلت شركات الطيران الخاص ارتفاعاً في الحجوزات المرتبطة بفعاليات عالمية كبرى، من بينها سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 ومهرجان كان السينمائي، حيث ارتفع الطلب على الرحلات المرتبطة بهذه المناسبات مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع مسؤولون في القطاع استمرار نمو الطلب على الرحلات الخاصة إلى أوروبا والولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، ليقترب من مستويات قياسية، رغم تراجع حركة السفر إلى منطقة الشرق الأوسط بفعل المخاوف المرتبطة بسلامة الأجواء وتداعيات الأزمة الإقليمية.

وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أمس الأحد، أن شركات الطيران العالمية خفضت توقعاتها لأرباح عام 2026 إلى نحو النصف، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود، والاضطرابات التشغيلية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.