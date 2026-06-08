حادثة نادرة: رجل صيني ينجو بعد انجرافه في البحر سبعة أيام دون طعام أو معدات إنقاذ

بكين-سانا

نجا رجل صيني في الأربعين من عمره بعد أن ظل منجرفاً في البحر لمدة سبعة أيام متواصلة دون طعام أو معدات إنقاذ، قبل أن يعثر عليه صيادون محليون، وينقذوه في مقاطعة هاينان جنوب الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” في تقرير لها اليوم الإثنين أن الحادثة وقعت أثناء وجود الرجل في إجازة بمدينة هايكو، حيث سقط عن طريق الخطأ في البحر، لتجرفه الأمواج والتيارات البحرية بعيداً عن الشاطئ في ظل رياح قوية حالت دون تمكنه من طلب المساعدة.

وبحسب الوكالة، لم يكن الرجل يجيد السباحة في البحر المفتوح، ما اضطره إلى البقاء طافياً عبر تحريك أطرافه بشكل مستمر، مع التخلص من بعض متعلقاته لتخفيف الوزن والمحافظة على قدرته على الطفو، في وقت واجه فيه ظروفاً قاسية ونقصاً حاداً في الغذاء والمياه.

وتمكن الرجل خلال أيامه في البحر من البقاء على قيد الحياة رغم الإجهاد الشديد، حيث تناول في اليوم الخامس كائنات بحرية صغيرة نيئة لتخفيف الجوع، قبل أن تبدأ حالته بالتدهور مع معاناته من الإرهاق الشديد والهلوسة في اليوم السادس.

وفي اليوم السابع، عثر عليه صيادون محليون وتمكنوا من إنقاذه، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستقرت حالته الصحية لاحقاً، فيما فقد أكثر من عشرة كيلوغرامات من وزنه خلال فترة انجرافه في البحر.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على قدرة الإنسان على الصمود في ظروف قاسية، كما تؤكد أهمية سرعة الاستجابة وعمليات الإنقاذ البحري في إنقاذ الأرواح رغم صعوبة الظروف.