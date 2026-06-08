باحثون صينيون يطلقون مبادرة علمية مبتكرة لجمع عينات البَرَد مقابل قطع من العقيق

بكين-سانا

أطلق باحثون من كلية الفيزياء بجامعة بكين مبادرة علمية تهدف إلى جمع عينات من حبات البَرَد خلال العواصف الجوية، مقابل تقديم قطع تذكارية من حجر العقيق للمشاركين، في تجربة بحثية غير تقليدية تعتمد على إشراك الجمهور في العمل الميداني العلمي.

وذكرت صحيفة “الشعب اليومية أونلاين” في تقرير لها اليوم الإثنين أن المبادرة جاءت عقب موجات برد شهدتها العاصمة الصينية بكين مؤخراً، حيث أثار تشبيه حجم بعض حبات البَرَد بحجم بيضة البط اهتماماً واسعاً، ما دفع الفريق البحثي إلى إطلاق هذه التجربة، لجمع بيانات وعينات دقيقة لدراستها علمياً.

وبحسب القائمين على المشروع، يشترط على المشاركين جمع حبات بَرَد تتوافق مع معايير محددة من حيث الحجم والشكل، مع توثيقها بشكل دقيق، ليقوم الفريق البحثي باستلامها باستخدام معدات تبريد خاصة، مقابل منح المشاركين قطعة من العقيق تُعد رمزاً تذكارياً للمساهمة في البحث العلمي.

وأوضح أحد منظمي المشروع من قسم علوم الغلاف الجوي والمحيطات أن المبادرة تهدف إلى تعزيز فهم الظواهر الجوية الشديدة مثل عواصف البَرَد، والتي يصعب رصدها ميدانياً بدقة عبر شبكات الأرصاد التقليدية، ما يجعل مشاركة الجمهور عنصراً داعماً في جمع البيانات العلمية.

وأضاف الفريق: إن المشروع لا يقتصر على جمع العينات فقط، بل يندرج ضمن جهود أوسع لتطوير نماذج علمية أكثر دقة للتنبؤ بعواصف البَرَد والحد من الأضرار الناجمة عنها، وخاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وتعكس هذه المبادرة توجهاً متزايداً نحو إشراك المجتمع في البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز جودة البيانات المناخية وتطوير أدوات أكثر فاعلية للتنبؤ بالكوارث الجوية والحد من آثارها.