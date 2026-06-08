اكتشاف نظام مائي متكامل وبقايا مسجد مملوكي في محيط قلعة صلاح الدين بالقاهرة

HLX2LKY7F5OTHMQHMOME2KIQCI اكتشاف نظام مائي متكامل وبقايا مسجد مملوكي في محيط قلعة صلاح الدين بالقاهرة

القاهرة-سانا

كشفت بعثة أثرية مصرية–فرنسية مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) عن اكتشافات أثرية جديدة في محيط قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، تضمنت نظاماً مائياً متكاملاً من العصر المملوكي وبقايا مسجد أثري، وذلك ضمن أعمال مشروع علمي يهدف إلى دراسة وتوثيق وإعادة تأهيل المناطق التاريخية المحيطة بالقلعة.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية “أ ش أ”، نقلاً عن وزارة السياحة والآثار أول أمس، أن الاكتشافات شملت بئرين كبيرتين، لتخزين ورفع المياه مرتبطتين بمنظومة سواق متكاملة، كانت تُستخدم لنقل المياه إلى داخل القلعة، إضافة إلى بقايا مسجد مملوكي في منطقة الحطابة، إلى جانب عناصر معمارية وخدمية تعكس مستوى متقدماً من التخطيط الهندسي وإدارة الموارد في تلك الفترة.

وأوضح القائمون على البعثة أن النظام المائي المكتشف يُعد من أبرز منظومات إمداد المياه المرتبطة بقلعة صلاح الدين، إذ اعتمد على شبكة من السواقي والمجاري الحجرية وأحواض مخصصة لخدمة الحيوانات، ما يعكس تطوراً هندسياً لافتاً خلال العصر المملوكي.

كما أسفرت أعمال الحفائر في منطقة الحطابة عن الكشف عن إيوان القبلة والمحراب وأجزاء من المسجد المكتشف، إضافة إلى مقابر ولقى أثرية متنوعة.

وتمثل هذه الاكتشافات إضافة نوعية لفهم البنية العمرانية والتاريخية للقاهرة، وتسلط الضوء على تطور أنظمة إدارة المياه والبنية التحتية في العصور الإسلامية.

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