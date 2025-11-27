باحثون أمريكيون يحذرون من تأثير التكنولوجيا الرقمية على القدرات الإدراكية للطلاب

واشنطن-سانا

كشفت دراسة حديثة أجريت في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي عن تأثير استخدام برنامج ChatGPT في كتابة المقالات بين الطلاب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الطلاب الذين استخدموا برنامج ChatGPT لم يُظهروا نشاطاً دماغياً أقل فحسب، بل عجزوا أيضاً عن تذكر أي جملة من كتاباتهم.

وبينت الدراسة، أن الطلاب الذين كتبوا المقالات دون الاستعانة بأي تقنية تمكنوا من التذكر بشكل أفضل، وكان أداء من استخدموا محرك البحث غوغل متوسطاً بين المجموعتين.

وفي دراسة أخرى نشرت في المجلة الطبية JAMA، أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وُجد أن الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يومياً سجلوا درجات أقل في اختبارات القراءة والذاكرة والمفردات، مقارنةً بأقرانهم الذين لم يستخدموا هذه المنصات.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه النتائج تبرز المخاطر المحتملة للاعتماد المفرط على التكنولوجيا الرقمية في التعليم والنمو المعرفي للأطفال والشباب.

وكان باحثون من عدة مراكز بحثية دولية أعربوا عن قلقهم إزاء التدهور المعرفي المرتبط بالاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية، في ضوء دراسات حديثة تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي على القدرات الإدراكية.

