‏سوريا تشارك بأعمال أكاديمية‎ Google ‎الحكومية لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لندن‎ ‎

IMG 20260722 181513 987 ‏سوريا تشارك بأعمال أكاديمية‎ Google ‎الحكومية لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لندن‎ ‎

لندن-سانا‏

تشارك سوريا في أعمال أكاديمية‎ Google ‎الحكومية ‏لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انطلقت في ‏العاصمة ‏البريطانية لندن، ممثلةً بوفد برئاسة المدير العام ‏للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس خالد ‏الحمصي، إلى جانب كبار ‏المسؤولين الحكوميين وصناع ‏السياسات من دول المنطقة‎.‎

IMG 20260722 181510 212 ‏سوريا تشارك بأعمال أكاديمية‎ Google ‎الحكومية لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لندن‎ ‎

وتهدف الأكاديمية التي يستضيفها مكتب‎ Google ‎في ‏لندن، إلى تزويد صناع السياسات برؤى معمقة حول ‏أحدث مبادرات‎ ‎Google ‎ومنتجاتها وتوجهاتها، مع ‏التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته ‏المتنامية في دول الشرق الأوسط ‏وشمال إفريقيا‎.‎

وتنظم الأكاديمية هذا العام عبر مسارين متخصصين هما: ‏المحتوى والحوسبة السحابية، بهدف إتاحة نقاشات أكثر ‏تركيزاً ‏على الجوانب التقنية والسياسات العامة المرتبطة ‏بهذين المجالين، حيث يتضمن برنامجها جلسات ‏متخصصة، وعروضاً ‏تطبيقية، وورش عمل تفاعلية ‏يقودها خبراء من‎ Google ‎وقطاع التكنولوجيا، حول ‏خصوصية البيانات، وإدارة المحتوى ‏وحقوق النشر، ‏وتقنيات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والسيادة ‏والمرونة الرقمية، والذكاء الاصطناعي المستقل‎ ‎ ‌‎(Agentic AI)‎، إلى جانب الآثار الاقتصادية ‏والاجتماعية للتكنولوجيا‎.‎

وتوفر الأكاديمية التي تُعقد فعالياتها باللغة الإنكليزية، ‏منصة للحوار وتبادل الخبرات بين خبراء التكنولوجيا ‏العالميين ‏وصناع السياسات في المنطقة، بما يسهم في ‏دعم تطوير السياسات الرقمية ومواكبة التحولات التقنية‎.‎

IMG 20260722 181526 396 ‏سوريا تشارك بأعمال أكاديمية‎ Google ‎الحكومية لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لندن‎ ‎

وأكد المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ‏المهندس خالد الحمصي، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الأربعاء، أن مشاركة ‏سوريا في أعمال الأكاديمية تأتي ‏في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ‏الدولية والإقليمية في مجالات التحول ‏الرقمي ‏والاتصالات، والاطلاع على أحدث التطورات التقنية ‏والسياسات الناظمة للفضاء الرقمي‎.‎

وأشار الحمصي إلى أهمية الاستفادة من التجارب ‏والخبرات الدولية وتوظيف أفضل الممارسات في تطوير ‏البيئة التنظيمية ‏لقطاع الاتصالات والبريد، بما يدعم ‏مسيرة التحول الرقمي، ويعزز تقديم خدمات رقمية أكثر ‏كفاءة وأماناً، بما يواكب ‏متطلبات التنمية ويخدم ‏المواطنين والمؤسسات‎.‎

يذكر أن أكاديمية‎ Google ‎لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ‏إفريقيا مبادرة إقليمية أطلقتها شركة‎ Google ‎لدعم ‏التحول ‏الرقمي، وتطوير المهارات التقنية، وبناء القدرات ‏في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ‏وتستهدف الأكاديمية ‏صانعي السياسات، ورواد الأعمال، ‏والقطاع الإعلامي، وتقدم برامج تدريبية متخصصة ‏ومشاريع تمويلية لتعزيز الابتكار ‏والنمو الاقتصادي‎.‎

IMG 20260722 181443 987 ‏سوريا تشارك بأعمال أكاديمية‎ Google ‎الحكومية لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لندن‎ ‎
IMG 20260722 181449 030 ‏سوريا تشارك بأعمال أكاديمية‎ Google ‎الحكومية لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لندن‎ ‎
IMG 20260722 181517 435 ‏سوريا تشارك بأعمال أكاديمية‎ Google ‎الحكومية لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لندن‎ ‎
IMG 20260722 181536 874 ‏سوريا تشارك بأعمال أكاديمية‎ Google ‎الحكومية لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لندن‎ ‎
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