‏سوريا تشارك بأعمال أكاديمية‎ Google ‎الحكومية لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لندن‎ ‎

لندن-سانا
تشارك سوريا في أعمال أكاديمية Google الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، ممثلةً بوفد برئاسة المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس خالد الحمصي، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات من دول المنطقة.
وتهدف الأكاديمية التي يستضيفها مكتب Google في لندن، إلى تزويد صناع السياسات برؤى معمقة حول أحدث مبادرات Google ومنتجاتها وتوجهاتها، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المتنامية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتنظم الأكاديمية هذا العام عبر مسارين متخصصين هما: المحتوى والحوسبة السحابية، بهدف إتاحة نقاشات أكثر تركيزاً على الجوانب التقنية والسياسات العامة المرتبطة بهذين المجالين، حيث يتضمن برنامجها جلسات متخصصة، وعروضاً تطبيقية، وورش عمل تفاعلية يقودها خبراء من Google وقطاع التكنولوجيا، حول خصوصية البيانات، وإدارة المحتوى وحقوق النشر، وتقنيات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والسيادة والمرونة الرقمية، والذكاء الاصطناعي المستقل (Agentic AI)، إلى جانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتكنولوجيا.
وتوفر الأكاديمية التي تُعقد فعالياتها باللغة الإنكليزية، منصة للحوار وتبادل الخبرات بين خبراء التكنولوجيا العالميين وصناع السياسات في المنطقة، بما يسهم في دعم تطوير السياسات الرقمية ومواكبة التحولات التقنية.
وأكد المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس خالد الحمصي، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن مشاركة سوريا في أعمال الأكاديمية تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية والإقليمية في مجالات التحول الرقمي والاتصالات، والاطلاع على أحدث التطورات التقنية والسياسات الناظمة للفضاء الرقمي.
وأشار الحمصي إلى أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتوظيف أفضل الممارسات في تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والبريد، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي، ويعزز تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وأماناً، بما يواكب متطلبات التنمية ويخدم المواطنين والمؤسسات.
يذكر أن أكاديمية Google لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مبادرة إقليمية أطلقتها شركة Google لدعم التحول الرقمي، وتطوير المهارات التقنية، وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتستهدف الأكاديمية صانعي السياسات، ورواد الأعمال، والقطاع الإعلامي، وتقدم برامج تدريبية متخصصة ومشاريع تمويلية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.