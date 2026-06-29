طرح جمجمة نمر منقرض نادرة في مزاد بلندن بسعر متوقع يتجاوز 1.5 مليون دولار

لندن-سانا

تستعد دار المزادات العالمية Christie’s لطرح جمجمة مكتملة لنمر “سميلودون فاتاليس” المعروف بالنمر السيفي، في مزاد يُقام غداً في العاصمة البريطانية لندن، وسط توقعات بأن يتجاوز سعرها 1.5 مليون دولار أمريكي، ما يجعلها من أبرز الأحافير النادرة المعروضة خلال العام الحالي.

ووفقاً لما أورده الموقع الرسمي للدار مؤخراً، تعود الأحفورة إلى ما بين 11 ألفاً و70 ألف عام، بعد اكتشافها عام 2008 في حفرة جيولوجية بمقاطعة كولومبيا في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتُعد من أكثر العينات اكتمالاً ضمن المجموعات الخاصة.

وينتمي “سميلودون فاتاليس” إلى فصيلة منقرضة عاشت في القارتين الأمريكيتين حتى نحو 10 آلاف سنة مضت، وكان يتراوح وزنه بين 160 و280 كيلوغراماً، ويتميز بأنياب طويلة قد تصل إلى نحو 17.78 سنتيمتراً، استخدمها في صيد الفرائس الكبيرة مثل البيسون والخيول والكسلان الأرضي.

ويشير خبراء إلى أن هذا المفترس لم يكن يعتمد على العض المطوّل أو كسر العظام، بل كان يهاجم الفريسة بعد تثبيتها بأطرافه الأمامية القوية، ويوجه عضة دقيقة وسريعة إلى الأنسجة الرخوة، غالباً في منطقة الرقبة، مع قدرة على فتح فكيه بزاوية تصل إلى 120 درجة.

وتؤكد الدراسات أن هذا الحيوان انقرض مع نهاية العصر الجليدي الأخير، بالتزامن مع وصول البشر الأوائل إلى القارة الأمريكية.