دراسة بريطانية: الدماغ يواصل تحفيز الرغبة في الطعام رغم الشعور بالشبع

لندن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أن استمرار الرغبة في تناول الطعام بعد الشعور بالشبع لا يرتبط بالضرورة بضعف الإرادة، بل بطريقة استجابة الدماغ لمثيرات الطعام، إذ يواصل إرسال إشارات مرتبطة بالمكافأة حتى بعد الامتلاء.

وذكر موقع (Medical Xpress) العلمي أن الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة إيست أنجليا البريطانية، ونُشرت في المجلة العلمية الهولندية (Appetite) المتخصصة في التغذية والسلوك الغذائي، شملت 76 متطوعاً خضعوا لقياسات نشاط الدماغ أثناء مشاركتهم في تجربة تعتمد على مكافآت غذائية مثل الشوكولاتة والحلوى والفشار.

وأظهرت النتائج أن المناطق الدماغية المرتبطة بالمكافأة ظلت نشطة عند رؤية الطعام حتى بعد تناول وجبة كاملة، ما يشير إلى أن الاستجابة العصبية قد تكون أقرب إلى سلوك اعتيادي متجذر يصعب كبحه بمجرد الشعور بالشبع.

وأوضح الباحثون أن فهم هذه الآلية العصبية قد يسهم في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لإدارة الشهية، والحد من الإفراط في تناول الطعام، بعيداً عن ربط المشكلة بضعف الانضباط الشخصي فقط.

وتأتي أهمية مثل هذه الدراسات في تسليط الضوء على الدور العصبي في تنظيم الشهية، بما يعزز الوعي بأن التحكم في الشهية يرتبط بآليات بيولوجية معقدة تتجاوز مجرد قوة الإرادة.