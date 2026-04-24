ابتكار بريطاني: وسادة ذكية تهتز لتنبيه الصم أثناء النوم في حالات الطوارئ

طوّر باحثون في جامعة نوتنغهام ترنت (Nottingham Trent University) البريطانية وسادة ذكية مبتكرة قد تشكّل نقلة نوعية في أنظمة التنبيه الليلية، وخصوصاً للأشخاص الصم أو ضعاف السمع، بهدف ضمان استجابة فورية لمختلف حالات الطوارئ أثناء النوم، مثل إنذارات الحريق أو المكالمات العاجلة.

ووفقاً لما نشره موقع ScienceDaily اليوم الجمعة، فقد اعتمد الابتكار على تصميم غطاء وسادة ذكي قابل للدمج داخل الوسادة التقليدية، مزوّد بمحركات اهتزاز دقيقة تستجيب للإشارات الواردة من الهواتف الذكية أو أنظمة المنزل الذكية، حيث تعمل على إيقاظ المستخدم فور تلقي أي تنبيه طارئ.

وأوضح الباحثون أن تطوير هذا النظام جاء استجابة لملاحظات من أفراد من مجتمع الصم، الذين أشاروا إلى أن بعض أجهزة التنبيه التقليدية تكون غير مريحة أو ضخمة أثناء النوم، ما دفع إلى ابتكار تصميم أكثر مرونة وخفة يراعي راحة المستخدم دون التأثير على فعالية التنبيه.

ويعتمد النظام على أربع وحدات اهتزاز مدمجة داخل نسيج مرن يشبه الخيوط، مع إمكانية تمييز نوع الخطر عبر أنماط اهتزاز مختلفة، بما يسمح للمستخدم بالتعرف على طبيعة التنبيه، سواء كان حريقاً أو طارئاً أمنياً أو مكالمة واردة.

يذكر أن الوسادة خضعت لاختبارات متقدمة شملت التحمل والغسيل المتكرر، بينما يجري العمل حالياً على تطويرها بالتعاون مع شركاء صناعيين بهدف طرحها في الأسواق، بما يعزز من استقلالية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أثناء النوم.