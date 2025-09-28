الصين تفتتح حركة المرور على أعلى جسر في العالم

00c690bfb5b74af884a434128eb693c0 الصين تفتتح حركة المرور على أعلى جسر في العالم
وكالة شينخوا

بكين-سانا

افتتحت الصين اليوم حركة المرور على جسر هواجيانغ جراند كانيون جنوب غرب البلاد، والذي يعتبر أعلى جسر في العالم، بعد اكتمال أعمال بنائه التي استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام.

ويبلغ ارتفاع الجسر 625 متراً فوق نهر بيبان في منطقة جبلية في مقاطعة قويتشو، وهو أعلى بقرابة 9 أضعاف من جسر البوابة الذهبية في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن سلطات مقاطعة قويتشو قولها: إن “الجسر الذي يبلغ امتداده الرئيسي 1420 متراً يعد أطول جسر معلق بعارضة فولاذية من حيث الامتداد الرئيسي في منطقة جبلية.

وأوضح مدير النقل بالمقاطعة تشانغ يين أن الجسر الجديد الذي بإمكانه تعزيز الارتباط الإقليمي بشكل كبير، يعتبر بمثابة مشروع بارز يعرض القدرة الابتكارية الصينية.

يذكر أن مقاطعة قويتشو بنت أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، بما في ذلك أعلى ثلاثة جسور في العالم.

سرطان الجلد واختلاف مناطق الإصابة بين الرجال والنساء
علماء أمريكيون يستخدمون الأقمار الصناعية لتقييم تعافي الغابات بعد الحرائق
مريض كندي يستعيد بصره عبر جراحة نادرة باستخدام سنه
دراسة أمريكية حديثة: الحديد لتنقية المياه
سيدة موائد دير الزور.. البامية… إرث بنكهة الفرات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك