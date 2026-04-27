الصين تدين حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب

Reuters

بكين-سانا

أدانت الصين اليوم الإثنين حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم ‌وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله في مؤتمر ⁠صحفي: إن الصين تعارض دائماً الأعمال غير القانونية والعنيفة وتدينها.

وكان الرئيس الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين قد أُجلوا مساء أمس الأول السبت من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي في فندق هيلتون بواشنطن، عقب سماع إطلاق نار تسبب بحالة من الذعر، قبل أن يعلن جهاز الخدمة السرية أن الحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية، وأن مشتبهاً به قد أوقف.

اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: الخط الأصفر يهدف للتشريد القسري للفلسطينيين
غوتيريش يحذر من خطر خروج نظام التجارة العالمي عن مساره
ترحيب دولي واسع بها… هل توقف خطة ترامب الحرب الإسرائيلية على غزة؟
انتخاب سلطنة عُمان عضواً في المجلس الدولي التابع لليونسكو حتى 2029
302 متحف ومؤسسة فنية وثقافية في هولندا وبلجيكا تقاطع إسرائيل
