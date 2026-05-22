وزير التعليم العالي: جداول الزيادة النوعية وآليات تطبيقها تصدر خلال اليومين القادمين ‏

وزير التعليم العالي مروان الحلبي 1 3 وزير التعليم العالي: جداول الزيادة النوعية وآليات تطبيقها تصدر خلال اليومين القادمين ‏

دمشق-سانا‏

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تستكمل حالياً الإجراءات ‏التنفيذية الخاصة بتطبيق الزيادة النوعية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي، وذلك عقب صدور ‏التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة.‏

وبيّن الحلبي في منشور عبر حسابه على فيسبوك اليوم الجمعة، أن العمل جارٍ لإعداد الجداول ‏الخاصة بالفئات المستفيدة ونسب الزيادة وآليات صرفها، وأن الزيادة تشمل الكوادر العاملة في ‏الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة.‏

وأشار الحلبي إلى أن الوزارة ستنشر التفاصيل بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين، بما يضمن ‏وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.‏

وكانت وزارة المالية أصدرت مساء أمس الخميس، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 ‏القاضي بزيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من المؤسسات والجهات العامة.‏

عبد الرحمن الأسعد.. موهبة هندسية استثنائية ضمن طيف التوحد
تشييع الشاب الذي قُتل أمس باستهداف دبابة إسرائيلية سيارةً مدنية بريف القنيطرة الجنوبي
وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية الشاملة لمعرض دمشق الدولي
أجواء خريفية مستقرة في مختلف المناطق السورية
كهرباء ريف دمشق: استمرار أعمال إصلاح الأعطال بعد العاصفة المطرية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك