وزير التعليم العالي: جداول الزيادة النوعية وآليات تطبيقها تصدر خلال اليومين القادمين ‏

دمشق-سانا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تستكمل حالياً الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق الزيادة النوعية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي، وذلك عقب صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة.
وبيّن الحلبي في منشور عبر حسابه على فيسبوك اليوم الجمعة، أن العمل جارٍ لإعداد الجداول الخاصة بالفئات المستفيدة ونسب الزيادة وآليات صرفها، وأن الزيادة تشمل الكوادر العاملة في الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة.
وأشار الحلبي إلى أن الوزارة ستنشر التفاصيل بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين، بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.
وكانت وزارة المالية أصدرت مساء أمس الخميس، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 القاضي بزيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من المؤسسات والجهات العامة.