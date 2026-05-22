وزير التعليم العالي: جداول الزيادة النوعية وآليات تطبيقها تصدر خلال اليومين القادمين ‏

دمشق-سانا‏

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تستكمل حالياً الإجراءات ‏التنفيذية الخاصة بتطبيق الزيادة النوعية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي، وذلك عقب صدور ‏التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة.‏

وبيّن الحلبي في منشور عبر حسابه على فيسبوك اليوم الجمعة، أن العمل جارٍ لإعداد الجداول ‏الخاصة بالفئات المستفيدة ونسب الزيادة وآليات صرفها، وأن الزيادة تشمل الكوادر العاملة في ‏الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة.‏

وأشار الحلبي إلى أن الوزارة ستنشر التفاصيل بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين، بما يضمن ‏وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.‏

وكانت وزارة المالية أصدرت مساء أمس الخميس، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 ‏القاضي بزيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من المؤسسات والجهات العامة.‏