ثلاث وفيات بانقلاب سيارة على أوتستراد دمشق – درعا

photo 2025 05 06 13 56 08 copy ثلاث وفيات بانقلاب سيارة على أوتستراد دمشق – درعا
أرشيفية

درعا-سانا

توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون بجروح، جراء انقلاب سيارة خاصة على أوتستراد دمشقدرعا اليوم الأحد بالقرب من حاجز منكت الحطب.

وأوضح مدير الصحة في درعا الدكتور زياد المحاميد في تصريح لـ سانا، أن العدد النهائي للمصابين لم يُحدد بعد، نظراً لنقلهم عبر فرق الإسعاف إلى مشفى في مدينة الصنمين، وعدد من مشافي دمشق، لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها، استجابت فرق الدفاع المدني التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للحادث، حيث عمل فريقان على إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور بعد انتهاء عمليات الاستجابة.

ويُعد الأوتستراد الدولي دمشق – درعا أحد أهم الطرق الحيوية جنوب سوريا، ويربط المحافظة مع الأردن، ويشهد حركة مرور كثيفة بشكل يومي، ما يتطلب الالتزام بقواعد السلامة المرورية من قبل السائقين.

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