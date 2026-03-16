النقل تطلق الخريطة الرقمية لمواقع مدارس تعليم القيادة في سوريا

دمشق-سانا

أطلقت وزارة النقل السورية الخريطة الرقمية لمواقع مدارس تعليم قيادة السيارات في مختلف المحافظات على منصة Google Maps، لتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز التدريب المعتمدة للحصول على إجازات السوق وتوفير معلومات واضحة حول أماكنها.

وأوضح مدير مديرية إجازات السوق محمد مصطفى العلوش في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن الهدف من إطلاق الخريطة الرقمية تسهيل وصول المتقدمين للحصول على إجازة السوق إلى أقرب مدرسة تعليم قيادة بالنسبة لهم، وتوفير نظام تقييم لكل مدرسة كخطوة لاحقة، بما يمكّن المتقدم من الاطلاع على مستوى التقييم واختيار المدرسة الأنسب له.

وبيّن العلوش أن المديرية أنهت إعداد هذه الخريطة بالتعاون مع مديرية المعلوماتية في الوزارة، بحيث تتضمن مواقع مدارس تعليم القيادة المعتمدة في المحافظات، وتتيح للمواطنين الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت.

آلية استخدام مبسطة

وأشار العلوش إلى أن للخريطة آلية عمل مبسطة، إذ يمكن للمستخدم الضغط على التسمية التوضيحية ضمن الخريطة واختيار المحافظة المطلوبة، لتظهر بعدها مدارس تعليم القيادة الموجودة فيها، والمواقع الجغرافية لكل مدرسة على حدة على الخريطة مع إمكانية الحصول على المسار إليها، ما يتيح للمواطن تتبع الطريق والوصول إليها بسهولة.

ولفت العلوش إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وتنظيم عمل مدارس تعليم القيادة، بما يسهم في رفع جودة التدريب وتعزيز السلامة المرورية.

وتعمل وزارة النقل السورية على تطوير منظومة منح إجازات القيادة وتحسين خدمات التدريب للمتقدمين في مختلف المحافظات، وذلك من خلال تنظيم عمل مدارس تعليم القيادة وتحديث آليات التدريب والفحص.