دمشق-سانا



أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الذكرى الثانية لتحرير مدينة حلب تمثل محطة مفصلية في تاريخ الثورة السورية، مشيراً إلى أن المدينة غيّرت مسار الثورة مرتين، وأن تحريرها شكل نقطة تحول فتحت الطريق أمام تحرير باقي المدن السورية وصولاً إلى دمشق.



وأوضح عنجراني في صفحته على فيسبوك اليوم الأحد بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير حلب، أن حصار الأحياء الشرقية وسقوط المدينة بيد النظام البائد عام 2016، شكلا أحد أقسى المنعطفات في مسار الثورة، إذ بدت حينها أبواب دمشق مغلقة، واشتد الحصار على مناطق سورية أخرى.



وأضاف أن تحرير حلب وعودتها إلى أهلها عكس مسار الأحداث، حيث توالى تحرير المدن خلال أيام، وانفتح الطريق أمام الوصول إلى دمشق وتحرير سوريا، مؤكداً أن ما شهدته المدينة شكّل تحولاً تاريخياً في مسار الثورة السورية.



وشدد عنجراني على أن حلب، بما تمتلكه من مكانة تاريخية وثقل اجتماعي واقتصادي، تشكل ركيزة أساسية في مسيرة تعافي سوريا وإعادة بنائها.



وشكل تحرير مدينة حلب في الـ29 من تشرين الثاني عام 2024 ضمن عملية ردع العدوان، محطة حاسمة في مسار العمليات التي انتهت بسقوط النظام البائد في الثامن من كانون الأول 2024.

