بيروت-سانا



تُوّج اللاعب شادي خشيني بحزام بطولة «فريدوم» الاحترافية في الكيك بوكسينغ، التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت.



وذكر الاتحاد السوري للكيك بوكسينغ عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأحد، أن هذا التتويج يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية السورية في اللعبة، وجاء ثمرة الجهود والتحضيرات المتواصلة، التي عكست جاهزية اللاعب وإصراره على تحقيق نتائج إيجابية.



وكان خشيني أحرز الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ التي أقيمت في أوزبكستان خلال شهر تشرين الأول الماضي.