بيروت-سانا‏

أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص حرص بلاده على تفادي حدوث فراغ أمني ‏في جنوب لبنان مع انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” ‏نهاية العام الجاري، والعمل على تأمين مظلة أممية تضمن استقرار المنطقة خلال ‏المرحلة المقبلة.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مرقص قوله اليوم الأحد: إن الاتصالات ‏الجارية، التي يقودها رئيس الجمهورية جوزاف عون، تحمل مؤشرات إيجابية ‏بشأن التجاوب مع الطرح اللبناني، مشدداً على ضرورة ضمان استمرارية ‏الحضور الدولي إلى حين التوافق على ترتيبات بديلة.‏

وكان الرئيس اللبناني أعلن أن بلاده اقترحت استمرار اليونيفيل في تنفيذ مهامها ‏خلال فترة الانسحاب، لإتاحة الوقت للتوافق على قوات بديلة، فيما كشف رئيس ‏الحكومة نواف سلام أمس السبت، أن فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن ‏الدولي يسمح للقوة الأممية بمواصلة بعض مهامها بعد انتهاء ولايتها.‏

وكان مجلس الأمن الدولي قرر إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، ‏على أن يبدأ انسحابها تدريجياً مطلع عام 2027 ويستمر لمدة عام.‏