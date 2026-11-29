بيروت-سانا
أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص حرص بلاده على تفادي حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان مع انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” نهاية العام الجاري، والعمل على تأمين مظلة أممية تضمن استقرار المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مرقص قوله اليوم الأحد: إن الاتصالات الجارية، التي يقودها رئيس الجمهورية جوزاف عون، تحمل مؤشرات إيجابية بشأن التجاوب مع الطرح اللبناني، مشدداً على ضرورة ضمان استمرارية الحضور الدولي إلى حين التوافق على ترتيبات بديلة.
وكان الرئيس اللبناني أعلن أن بلاده اقترحت استمرار اليونيفيل في تنفيذ مهامها خلال فترة الانسحاب، لإتاحة الوقت للتوافق على قوات بديلة، فيما كشف رئيس الحكومة نواف سلام أمس السبت، أن فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يسمح للقوة الأممية بمواصلة بعض مهامها بعد انتهاء ولايتها.
وكان مجلس الأمن الدولي قرر إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، على أن يبدأ انسحابها تدريجياً مطلع عام 2027 ويستمر لمدة عام.