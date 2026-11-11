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الزراعة تتابع أضرار الصقيع على المحاصيل وتقيّم خسائر البطاطا ‏بعدة محافظات ‏سورية

photo 2026 11 11 00 36 17 الزراعة تتابع أضرار الصقيع على المحاصيل وتقيّم خسائر البطاطا ‏بعدة محافظات ‏سورية
مبنى وزارة الزراعة السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

تتابع وزارة الزراعة تداعيات موجة الصقيع والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ‏التي شهدتها عدة مناطق في البلاد مؤخراً، وما خلّفته من أضرار على المحاصيل ‏الزراعية، ولا سيما محصول البطاطا للعروة الخريفية.‏

وذكر مدير الإنتاج الزراعي في الوزارة محمد صيلين، عبر قناة الوزارة على تلغرام ‏اليوم الثلاثاء، أن اللجان المكانية المختصة باشرت جولات ميدانية في المحافظات فور ‏حدوث موجة الصقيع، للكشف على الحقول المتضررة، وتحديد مساحات الضرر ‏ونسبه بدقة. ‏

وأوضح صيلين، أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر مساحات واسعة من حقول ‏البطاطا، تركزت في محافظتي حماة (منطقة الغاب) وإدلب، إضافة إلى مساحات ‏محدودة في منطقة القصير بريف حمص.‏

وأشار إلى أن نسب الضرر تفاوتت بين الحقول، تبعاً للأصناف المزروعة ومدى ‏مقاومتها للصقيع ومواعيد الزراعة، مبيناً أن المحاصيل التي زُرعت في مواعيد ‏متأخرة كانت الأكثر تأثراً بالظروف الجوية.‏

وأكد صيلين، أن اللجان المعنية تواصل عملها لإنجاز التقارير النهائية بأسرع وقت، ‏تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.‏

وكانت وزارة الزراعة حذرت أمس الإثنين من احتمال تشكل الصقيع في عدد من ‏المناطق السورية خلال فجر وصباح اليوم الثلاثاء داعية المزارعين إلى اتخاذ ‏الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحماية المزروعات من الأضرار المحتملة.‏

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