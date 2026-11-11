الزراعة تتابع أضرار الصقيع على المحاصيل وتقيّم خسائر البطاطا ‏بعدة محافظات ‏سورية

دمشق-سانا
تتابع وزارة الزراعة تداعيات موجة الصقيع والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، التي شهدتها عدة مناطق في البلاد مؤخراً، وما خلّفته من أضرار على المحاصيل الزراعية، ولا سيما محصول البطاطا للعروة الخريفية.
وذكر مدير الإنتاج الزراعي في الوزارة محمد صيلين، عبر قناة الوزارة على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللجان المكانية المختصة باشرت جولات ميدانية في المحافظات فور حدوث موجة الصقيع، للكشف على الحقول المتضررة، وتحديد مساحات الضرر ونسبه بدقة.
وأوضح صيلين، أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر مساحات واسعة من حقول البطاطا، تركزت في محافظتي حماة (منطقة الغاب) وإدلب، إضافة إلى مساحات محدودة في منطقة القصير بريف حمص.
وأشار إلى أن نسب الضرر تفاوتت بين الحقول، تبعاً للأصناف المزروعة ومدى مقاومتها للصقيع ومواعيد الزراعة، مبيناً أن المحاصيل التي زُرعت في مواعيد متأخرة كانت الأكثر تأثراً بالظروف الجوية.
وأكد صيلين، أن اللجان المعنية تواصل عملها لإنجاز التقارير النهائية بأسرع وقت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
وكانت وزارة الزراعة حذرت أمس الإثنين من احتمال تشكل الصقيع في عدد من المناطق السورية خلال فجر وصباح اليوم الثلاثاء داعية المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحماية المزروعات من الأضرار المحتملة.