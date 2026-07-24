وزارة الداخلية: توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف ‌‏دمشق

dx8w8uoW 22 4 وزارة الداخلية: توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف ‌‏دمشق

ريف دمشق-سانا ‏

أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق حملة أمنية واسعة أسفرت عن ‌‏توقيف 16 شخصاً من المطلوبين المتوارين المتورطين في قضايا جنائية وتجارة المخدرات ‌‏والسلاح، وضبط كمية من المواد المخدرة، والقنابل اليدوية والأسلحة والذخائر.‏

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الحملة شملت ‌‏مناطق ببيلا، ويلدا، وبيت سحم، والسيدة زينب جنوبي العاصمة.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه جرت مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات ‌‏المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ عمليات ملاحقة المطلوبين وتعقب ‏المتورطين في الجرائم ‏الجنائية وتجارة المخدرات والسلاح، لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية ‏المواطنين، ومنها ‏العملية التي تمكنت خلالها قوى الأمن الداخلي بمدينة حلب في 20 ‏تموز الجاري، من ‏القبض على عصابة ‏مؤلفة من ‏سبعة أشخاص تمتهن السرقة والنصب.‏

11 12 وزارة الداخلية: توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف ‌‏دمشق
mohkPLJR 33 3 وزارة الداخلية: توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف ‌‏دمشق
44 9 وزارة الداخلية: توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف ‌‏دمشق
55 8 وزارة الداخلية: توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف ‌‏دمشق
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