وزارة الداخلية: توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف ‌‏دمشق

ريف دمشق-سانا
أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق حملة أمنية واسعة أسفرت عن توقيف 16 شخصاً من المطلوبين المتوارين المتورطين في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح، وضبط كمية من المواد المخدرة، والقنابل اليدوية والأسلحة والذخائر.
وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الحملة شملت مناطق ببيلا، ويلدا، وبيت سحم، والسيدة زينب جنوبي العاصمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرت مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ عمليات ملاحقة المطلوبين وتعقب المتورطين في الجرائم الجنائية وتجارة المخدرات والسلاح، لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، ومنها العملية التي تمكنت خلالها قوى الأمن الداخلي بمدينة حلب في 20 تموز الجاري، من القبض على عصابة مؤلفة من سبعة أشخاص تمتهن السرقة والنصب.