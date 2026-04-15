افتتاح مكتب لإصدار السجل العدلي وعيادة للطبابة الشرعية داخل قصر العدل بدمشق

دمشق-سانا

افتتحت عدلية دمشق، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، اليوم الأربعاء، مكتباً لإصدار السجل العدلي (الفيش الجنائي) ومركزاً للطبابة الشرعية داخل قصر العدل بدمشق.

وأوضح المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب لمراسل سانا أنّ افتتاح مكتب إصدار السجل العدلي (الفيش الجنائي) جاء بالتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية، ليُتاح للمواطنين تقديم الطلبات المرتبطة بالنيابة العامة والحصول على بيانات السجل العدلي دون مراجعة إدارة المباحث الجنائية.

وبيّن القاضي خطاب أن مركز الطبابة الشرعية الذي جرى افتتاحه بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية الطب الشرعي، يقدّم خدمات الفحص الطبي للموقوفين، وإصدار التقارير الطبية القضائية وفق المعايير المعتمدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية.

من جهته، أكد رئيس مركز الطب الشرعي بدمشق الدكتور محمد جفران أن افتتاح هذا القسم يهدف إلى توفير الكشف الطبي المباشر حيث يجري الطبيب الفحوص السريرية للمصابين (تقدير مدة الشفاء والتعطيل) والفحوص العامة للموقوفين.

يُذكر أن قصر العدل في دمشق أحد أقدم الأبنية التي شُيدت في الحقبة العثمانية أوائل القرن السادس عشر عام 1516 م ويضم محاكم مختلفة الدرجات والنيابات العامة.