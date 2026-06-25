مياه دير الزور تباشر تأهيل شبكات الصرف الصحي في الميادين بالتعاون مع “اليونيسف”

دير الزور-سانا

باشرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل واستبدال شبكات الصرف الصحي في مدينة الميادين بريف المحافظة الشرقي، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتعزيز كفاءة الشبكات القائمة.

ونقلت مديرية إعلام دير الزور عبر قناتها في تلغرام اليوم الخميس، عن الشركة قولها: إنه يستفيد من المشروع نحو 175 ألف نسمة، على أن تستمر الأعمال لمدة شهرين.

وأشارت الشركة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ الخط الرئيسي بقطر 80 سم وبطول 2500 متر، وتنفيذ الخط المرافق الأول بقطر 22.5 سم وبطول 1800 متر، وتنفيذ الخط المرافق الثاني بالقطر والطول ذاتهما، إضافة إلى تنفيذ أعمال حفر وصب مناهل الصرف وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وتواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، جهودها لتعزيز خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب في المحافظة، عبر التشبيك مع المنظمات المحلية والدولية.