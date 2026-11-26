حماة-سانا

أنهت شركة كهرباء السقيلبية المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع خط توتر متوسط ‏باستطاعة 20 كيلوفولت، بهدف إيصال الكهرباء إلى عدد من قرى منطقة سهل ‏الغاب بريف حماة، يستفيد منه نحو 25 ألف مواطن.‏

وأوضحت مديرة قسم كهرباء السقيلبية المهندسة ريما قوندراق، في تصريح لمراسل ‏سانا اليوم الخميس، أن المشروع يشمل 13 قرية، أبرزها الحمرا والحويز والحويجة ‏والحواش والعمقية وجسر بيت الراس والهوتة، إضافة إلى عدد من قرى جبل شحشبو.‏

وأشارت قوندراق إلى أن تنفيذ المشروع واجه صعوبات عدة، أبرزها طبيعة الأراضي ‏الزراعية الهشة التي كانت مستنقعات في السابق، فضلاً عن وعورة التضاريس، ولا ‏سيما في منطقة المسامك التي تمتد لمسافة 7 كيلومترات من بداية الخط، ما أعاق ‏وصول الآليات اللازمة لنصب الأبراج ومد الشبكات.‏

ويأتي المشروع في إطار أعمال إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في ريف حماة ‏الشمالي الغربي، وتأمين الخدمات الأساسية بما يسهم في استقرار الأهالي وعودة ‏المهجرين وتنشيط الواقع الزراعي والخدمي في منطقة سهل الغاب.‏