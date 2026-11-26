حماة-سانا
أنهت شركة كهرباء السقيلبية المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع خط توتر متوسط باستطاعة 20 كيلوفولت، بهدف إيصال الكهرباء إلى عدد من قرى منطقة سهل الغاب بريف حماة، يستفيد منه نحو 25 ألف مواطن.
وأوضحت مديرة قسم كهرباء السقيلبية المهندسة ريما قوندراق، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المشروع يشمل 13 قرية، أبرزها الحمرا والحويز والحويجة والحواش والعمقية وجسر بيت الراس والهوتة، إضافة إلى عدد من قرى جبل شحشبو.
وأشارت قوندراق إلى أن تنفيذ المشروع واجه صعوبات عدة، أبرزها طبيعة الأراضي الزراعية الهشة التي كانت مستنقعات في السابق، فضلاً عن وعورة التضاريس، ولا سيما في منطقة المسامك التي تمتد لمسافة 7 كيلومترات من بداية الخط، ما أعاق وصول الآليات اللازمة لنصب الأبراج ومد الشبكات.
ويأتي المشروع في إطار أعمال إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في ريف حماة الشمالي الغربي، وتأمين الخدمات الأساسية بما يسهم في استقرار الأهالي وعودة المهجرين وتنشيط الواقع الزراعي والخدمي في منطقة سهل الغاب.