دمشق -سانا

أحبطت قوى حرس الحدود التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية، محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري، وضبطت نحو 783 ألف حبة من مادة الكبتاغون.

وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، إن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز أمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات والتصدي لشبكات التهريب، بما يسهم في حماية أمن المجتمع وسلامته.

وكانت كوادر أمانة الجمارك في منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان قد أحبطت في الأول من تشرين الثاني الجاري محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، خلال عمليات التفتيش والتدقيق الروتينية لأمتعة المسافرين القادمين عبر المنفذ.