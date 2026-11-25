محافظات-سانا
توفي شخص وأصيب 22 آخرون جراء حوادث سير وحرائق وقعت في مختلف المحافظات خلال الساعات الـ24 الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وذكر الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت لـ11 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 19، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما عملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها.
وفي السياق، استجابت فرق الدفاع المدني لـ37 حريقاً في مختلف المحافظات طالت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً ومكبات قمامة، إضافة إلى أسلاك كهربائية.
وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، قدمت لهم الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية، مشيراً إلى أن الفرق عملت على إخماد النيران وتبريد المواقع المتضررة وتأمينها.
إرشادات للسلامة والوقاية من الحوادث والحرائق
وجدد الدفاع المدني دعوته السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبة، بما يشمل عمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، ولا سيما استخدام الهاتف المحمول.
كما جدد دعوته إلى ضرورة تجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما بالقرب من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل وعلى أطراف الطرقات، وإزالتها بوسائل آمنة.
وكان 19 شخصاً أصيبوا أمس الأول جراء حوادث سير وقعت في عدد من المحافظات، واستجابت لها فرق الدفاع المدني.