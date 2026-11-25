محافظات-سانا

توفي شخص وأصيب 22 آخرون جراء حوادث سير وحرائق وقعت في مختلف المحافظات خلال الساعات الـ24 الماضية، ‏واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

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وذكر الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت لـ11 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص ‏وإصابة 19، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما عملت على إزالة ‏آثار الحوادث وتأمين مواقعها.‏

وفي السياق، استجابت فرق الدفاع المدني لـ37 حريقاً في مختلف المحافظات طالت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً ‏ومكبات قمامة، إضافة إلى أسلاك كهربائية.‏

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وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، قدمت لهم الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت باقي ‏الأضرار على الخسائر المادية، مشيراً إلى أن الفرق عملت على إخماد النيران وتبريد المواقع المتضررة وتأمينها.‏

إرشادات للسلامة والوقاية من الحوادث والحرائق

وجدد الدفاع المدني دعوته ‏السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبة، بما يشمل عمل المكابح ‏وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، ولا سيما استخدام الهاتف المحمول.‏

كما جدد دعوته إلى ضرورة تجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما بالقرب من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل وعلى أطراف الطرقات، وإزالتها بوسائل آمنة.‏

وكان 19 شخصاً أصيبوا أمس الأول جراء حوادث سير وقعت في عدد من المحافظات، واستجابت لها فرق الدفاع المدني.‏