وزير الطوارئ يبين آثار السيول والإجراءات المتخذة لمعالجتها

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم الأحد أن فرق الدفاع المدني السوري تعمل منذ ساعات الفجر الأولى على الاستجابة لتداعيات الأمطار الرعدية والسيول في عدة مناطق.

وأضاف الصالح في تغريدة عبر X: إن السيول في ريف حماة الشرقي أدت إلى وفاة طفل، وقطع طريق أثريا – الرقة إثر انهيار عبارة على الطريق، إضافة إلى انجراف واحتجاز عدد من المركبات، فيما تدخلت الفرق لمساعدة المدنيين وتأمينهم.

وأوضح الصالح أن الجهود تركزت في منطقة السيحة بريف حلب الجنوبي نتيجة انهيار الساتر الأول، وتواصل الفرق العمل بالتعاون مع الموارد المائية وإدارة المنطقة وإدارة منطقة سمعان الجنوبية، على تدعيم الساتر الثاني للحد من المخاطر وحماية المنطقة، لافتاً إلى أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية أطلقت الوزارة تحذيرات وتنبيهات مبكرة حول الحالة الجوية.

وجدد وزير الطوارئ التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنبيهات وتجنب الاقتراب من مجاري السيول حفاظاً على السلامة.

وقال: “رحم الله الطفل الذي فقدناه اليوم جراء السيول، ونسأل الله أن يتغمّده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

يذكر أن سوريا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي يستمر تأثيرها حتى فجر الثلاثاء، تترافق بزخات أمطار رعدية غزيرة مع احتمالية تساقط البرد.