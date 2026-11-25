1,602 ضحية في سوريا خلال عام 2025 جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة، فيما تجاوز عدد القطع التي كشفت عنها وتعاملت معها إدارة الهندسة في وزارة الدفاع 315 ألفاً.