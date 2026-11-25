1,602 ضحية في سوريا خلال عام 2025 جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة تاريخ النشر: 2026/11/25 1:02 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 1:02 مساءً 1,602 ضحية في سوريا خلال عام 2025 جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة، فيما تجاوز عدد القطع التي كشفت عنها وتعاملت معها إدارة الهندسة في وزارة الدفاع 315 ألفاً. السعودية والكويت والأردن يدينون التفجير الذي وقع في منطقة باب شرقي بدمشق المنافذ والجمارك السورية: إيقاف العمل مؤقتاً في المنافذ الحدودية مع تركيا لمدة 24 ساعة وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره التركي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية انطلاق أعمال ترميم 4 مدارس في ريف حمص بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة وزارة الدفاع تمدد وقف إطلاق النار 15 يوماً دعماً للعملية الأمريكية بإخلاء سجناء داعش صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الألغامسورياوزارة الدفاع السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق الصالح: نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من مخلفات النظام البائد تحولٌ تاريخي اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية وزير الدفاع يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية آخر الأخبار دولي ميتا تدمج مساعد الذكاء الاصطناعي «ميوز» في رسائل إنستغرام فيديو انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مكافحة التصحر ببادية ريف دمشق انفوغراف 30 دار نشر سورية تشارك في الدورة الـ 49 من معرض الكويت الدولي للكتاب