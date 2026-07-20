غرفة تجارة حمص تفتتح مركزين لدعم التجار ورواد الأعمال والتدريب

حمص-سانا

افتتحت غرفة تجارة حمص اليوم مركز الأخيار لخدمات المكتب المرن إضافة إلى مركز للتدريب والتأهيل، وذلك ضمن مبنى الغرفة في خطوة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وتطوير الكوادر البشرية بما يواكب متطلبات سوق العمل، وذلك بحضور محافظ حمص مرهف النعسان وعدد من الفعاليات التجارية والصناعية.

وأكد رئيس غرفة تجارة حمص محمد أيمن رسلان في تصريح لمراسل سانا أن مركز الأخيار يهدف إلى مساعدة التجار ورواد الأعمال الذين لا يملكون مقرات لمزاولة أعمالهم، من خلال توفير مكاتب مجهزة وقاعات اجتماعات وكامل الخدمات اللوجستية والإدارية اللازمة، بما يتيح لهم الحصول على سجل تجاري وممارسة نشاطهم بصورة قانونية ومنظمة.

وأوضح رسلان أن المركز أُنشئ وفق معايير وتجهيزات حديثة، بما يوفر بيئة عمل متكاملة تساعد أصحاب المشاريع على الانطلاق وتطوير أعمالهم، بما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والاقتصادية.

وحول مركز التدريب والتأهيل، أشار رسلان إلى أنه يهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب والخريجين الجدد، إضافة إلى تطوير مهارات العاملين في القطاعين العام والخاص، عبر برامج تدريبية متنوعة في مجالات متعددة وبأسعار مدعومة، لدعم الشركات المتوسطة والناشئة، مبيناً أن خدمات المركز تستهدف مختلف المحافظات السورية، انطلاقاً من أهمية الاستثمار في العنصر البشري بوصفه ركيزة أساسية في عملية التنمية.

من جانبه أوضح الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة HDTC سوريا، الشركة المستثمرة لمركز التدريب محمد الأتاسي، أن المركز يمتلك إرثاً تدريبياً يمتد لأكثر من 25 عاماً، وكان له دور بارز في بناء قدرات المجتمع في حمص قبل أن يتوقف عن العمل منذ نحو عشر سنوات، مشيراً إلى أن إعادة إطلاقه بالشراكة مع غرفة تجارة حمص تمثل خطوة مهمة لتقديم نموذج تدريبي حديث يعتمد منهجيات متطورة تواكب احتياجات سوق العمل.

ولفت الأتاسي إلى أن برامج المركز خلال العام الحالي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل إدارة المشاريع والمهارات المرتبطة بها، وإدارة مشاريع إعادة الإعمار وفق أحدث الممارسات العالمية، والأتمتة والرقمنة لمساعدة المؤسسات على تطوير أعمالها، إضافة إلى القيادة والتحول المؤسسي.

وأضاف أن المركز يولي المسؤولية المجتمعية اهتماماً خاصاً، من خلال تخصيص مقاعد تدريبية مجانية للعاملين في القطاع العام، وإطلاق برامج مجانية تستهدف الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز قدراتها في مجالات الإدارة والقيادة، بما يسهم في دعم جهود التنمية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي افتتاح المركزين في إطار جهود غرفة تجارة حمص لتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، وتوفير خدمات متخصصة للتجار وأصحاب المشاريع، إلى جانب الارتقاء ببرامج التدريب المهني والإداري، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.