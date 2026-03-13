محافظة ريف دمشق تدعو للالتزام بإجراءات السلامة في ألعاب العيد

دمشق-سانا

دعت محافظة ريف دمشق القائمين على ألعاب العيد بمختلف أنواعها، مثل المراجيح والقلّابات وغيرها، إلى التقيد بتعليمات الوحدات الإدارية المتعلقة بتموضع هذه الألعاب في الساحات العامة والحدائق، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، ولا سيما الأطفال، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت المحافظة في بلاغ نشرته عبر قنواتها الرسمية اليوم الخميس، على ضرورة التأكد من سلامة ومتانة هذه الألعاب قبل تشغيلها، وإجراء الصيانة الدورية لها، إضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة التي تضمن حماية الأطفال وتمنع وقوع الحوادث خلال فترة العيد.

كما دعت أصحاب المحال التجارية إلى الامتناع عن بيع المفرقعات والألعاب النارية، إضافة إلى الألعاب التي تستخدم الطلقات البلاستيكية وغيرها من الألعاب الخطرة، لما قد تسببه من أذى وإصابات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين، ولا سيما الأطفال، خلال احتفالات العيد.

وتشهد الساحات العامة والحدائق في مختلف المحافظات إقبالاً كبيراً من العائلات والأطفال خلال أيام عيد الفطر، حيث تنتشر ألعاب العيد المؤقتة والفعاليات الترفيهية، الأمر الذي يستدعي تعزيز إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات الناظمة لضمان أجواء احتفالية آمنة للجميع.