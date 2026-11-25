حلب-سانا

بحث نائب محافظ حلب فواز هلال مع سفيرة بلجيكا لدى سوريا بيرغيت ستيفانس والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار والاستثمار.

وذكرت محافظة حلب في قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول فرص الاستثمار في القطاعين الصناعي والسياحي، ودعم مشاريع ترميم المنازل المتضررة، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين،

وأشارت المحافظة إلى أن الجانبين بحثا أيضاً إمكانية مساهمة الجانب البلجيكي في تأهيل محطة ضخ مياه البابيري شرقي حلب.

وحضر اللقاء مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في حلب هبة هنانو، وأعضاء المكتب التنفيذي في محافظة حلب، وممثلون عن مديرية التعاون الدولي.