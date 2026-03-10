وزارة الداخلية: معالجة ومتابعة وإنجاز آلاف الطلبات عبر تطبيق “صوتك وصل” منذ إطلاقه

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الطلبات الواردة عبر تطبيق “صوتك وصل” منذ إطلاقه بلغ 22 ألفاً، و583 طلباً، وعدد الشكاوى العامة التي تمت معالجتها ومتابعتها وصل إلى 13 ألفاً و799 شكوى، في حين تم إنجاز 3 آلاف، و977 طلباً بشكل كامل، بعد تدقيقها فنياً.

وأشارت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، إلى وجود تزايد ملحوظ في التفاعل عبر هذا التطبيق، خلال شهر شباط الماضي مقارنة بالأشهر السابقة، بما يعكس دوره في تعزيز التواصل مع المواطنين، وتحسين الاستجابة لملاحظاتهم.

وأطلقت وزارة الداخلية في شهر كانون الأول الماضي تطبيق “صوتك وصل” لتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها الرسمية بسرعة، وسهولة من أي مكان، حيث يتيح الاستعلام عن منع السفر، ومعرفة وضعك القانوني قبل أي سفر، ومتابعة حالة الموقوفين بشفافية، وسرعة، وتقديم الشكاوى، ومتابعتها بشكل مباشر.