“أنامل صيدلانية”.. أول معرض فني لطلبة الصيدلة في جامعة حلب يدمج العلم بالفن

حلب-سانا

افتتحت كلية الصيدلة بجامعة حلب اليوم الأحد المعرض الفني الأول لطلبة الكلية، الذي نظمته الهيئة الطلابية تحت عنوان “أنامل صيدلانية” لإبراز النتاج الإبداعي للطلبة، حيث يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية في الرسم والأشغال اليدوية من طلبة الكلية وخارجها.

دمج العلم بالفن

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة حلب، محمد ياسر عبجي، أن المعرض يُعد التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الكلية، مبيناً أن الفعالية تجسد رغبة الطلبة في الدمج بين العلم والفن، ويأتي المعرض لترسيخ الجانب الفني والجمالي لدى الطلبة.

مساحة تفاعلية للطلبة

من جهتها، ذكرت منسقة الفعالية ومسؤولة الفنون بالكلية، الطالبة ديما رضوان، أن فكرة تنظيم المعرض جاءت انطلاقاً من الاهتمام بالأنشطة الموازية، وإيجاد مساحة تفاعلية للطلبة، مضيفة: إن هدفنا إيجاد مجال مخصص للفنون داخل الكلية بالتعاون مع الطلبة لإبراز إبداعاتهم الفنية، وتقديم نافذة للترويح والنشاط الاجتماعي الموازي للعملية التدريسية الأكاديمية.

بدورها، أعربت الطالبة أفنان حاج عبد الله عن اعتزازها بالمشاركة التي تمثل إطلالتها الفنية الأولى خلال سنتها الدراسية الأخيرة في الكلية، موضحة أنها وجدت في لوحاتها مساحة للتعبير الذاتي، ورغبتها في التوسع بتقديم نتاج فني أكبر مستقبلاً وإيصاله إلى شريحة أوسع من الجمهور.

مسابقة فنية بجوائز مالية

من جانبه، أشار الطالب في كلية الآداب وزائر المعرض، محمد سرميني، إلى التنوع الثقافي والفني الذي تميزت به اللوحات المعروضة والمدعومة بتقنيات تفاعلية جديدة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة اعتمدت نظام الاستجابة السريعة (QR Code) على اللوحات، تمهيداً لطرح مسابقة فنية بجوائز مالية محددة، حيث حظي المعرض بدعم واضح للجانب الفني وإقبال واسع منذ اليوم الأول لافتتاحه.

وتأتي إقامة هذا المعرض الفني ضمن خطط الهيئات الطلابية في جامعة حلب لتفعيل الأنشطة غير الصفية، وبناء شخصية متكاملة لجيل الشباب تجمع بين التحصيل العلمي التخصصي والموهبة الفنية والثقافية.