دمشق-سانا‏

عقدت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين ‏عن سفارة اليابان في دمشق، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ودائرة الأمم ‏المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (‏UNMAS‏)، بمشاركة ممثلين عن وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث، والمركز الوطني لمكافحة الألغام.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير والتنسيق لإطلاق مشروع يُعنى برفع كفاءة المركز ‏الوطني لمكافحة الألغام، وتعزيز برامج التوعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة في ‏سوريا.

ومن شأن المشروع أن يسهم في دعم القدرات التشغيلية والفنية للمركز الوطني لمكافحة ‏الألغام والدفاع المدني السوري، بما يحدّ من المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين، ‏ويدعم جهود العودة والتعافي في مختلف المناطق.