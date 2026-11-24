دمشق-سانا
عقدت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين عن سفارة اليابان في دمشق، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، بمشاركة ممثلين عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، والمركز الوطني لمكافحة الألغام.
ويأتي الاجتماع في إطار التحضير والتنسيق لإطلاق مشروع يُعنى برفع كفاءة المركز الوطني لمكافحة الألغام، وتعزيز برامج التوعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة في سوريا.
ومن شأن المشروع أن يسهم في دعم القدرات التشغيلية والفنية للمركز الوطني لمكافحة الألغام والدفاع المدني السوري، بما يحدّ من المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين، ويدعم جهود العودة والتعافي في مختلف المناطق.