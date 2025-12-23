كهرباء ريف دمشق تضع محولتين جديدتين بالخدمة في بلدة حجيرة

ريف دمشق-سانا

وضعت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق محولتين جديدتين في الخدمة ببلدة حجيرة، وذلك ضمن خطتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ولا سيما في المناطق التي تشهد عودة الأهالي إلى منازلهم.

وذكرت الشركة في منشور على فيسبوك، أن الأعمال شملت تركيب محولتين جديدتين كل منهما باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في “مركز تحويل حجيرة البلدة 2″، ومحولة ثانية في “مركز حجيرة البلدة 4” (برجي).

وتأتي أعمال الشركة ضمن خطتها لتعزيز وثوقية الشبكة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، ولمواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة، وتحسين واقع التغذية الكهربائية في ريف دمشق.

وكانت الشركة أنهت الأسبوع الماضي تركيب وزيادة استطاعة ثلاثة مراكز تحويل كهربائية في مدينة دوما بريف دمشق.