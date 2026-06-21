وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق

photo 2026 06 21 14 17 55 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق

دمشق-سانا

ترأس وزير الداخلية أنس خطاب، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق، ‏خُصص لاستعراض الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل، بما يسهم ‏في تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية.‏

وضم الاجتماع، وفقاً لما نشرته وزارة الداخلية على تلغرام، كادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى بحث ‏الإجراءات الرامية إلى تطوير آليات العمل ومعالجة ‏التحديات التي تواجه سير المعاملات.‏

وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولة في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل ميدانياً، وتقييم جاهزية الأنظمة ‏التقنية المستحدثة والإجراءات الفنية المعتمدة، ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز معاملات المواطنين.‏

وكان وزير الداخلية افتتح، الأربعاء الماضي، المبنى الجديد لمديرية الأحوال ‏المدنية في شارع ابن عساكر بدمشق في إطار ‏تطوير خدمات الأحوال المدنية، والارتقاء بمستوى ‏الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل إنجاز معاملاتهم، ‏وتحسين تجربة ‏المراجعين.‏ ‏

photo 2026 06 21 14 17 44 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق
photo 2026 06 21 14 17 57 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق
photo 2026 06 21 14 17 59 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق
photo 2026 06 21 14 18 00 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق
photo 2026 06 21 14 18 02 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق
photo 2026 06 21 14 18 04 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق
photo 2026 06 21 14 18 05 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق
photo 2026 06 21 14 18 07 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق
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