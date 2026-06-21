وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق

دمشق-سانا

ترأس وزير الداخلية أنس خطاب، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق، ‏خُصص لاستعراض الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل، بما يسهم ‏في تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية.‏

وضم الاجتماع، وفقاً لما نشرته وزارة الداخلية على تلغرام، كادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى بحث ‏الإجراءات الرامية إلى تطوير آليات العمل ومعالجة ‏التحديات التي تواجه سير المعاملات.‏

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وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولة في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل ميدانياً، وتقييم جاهزية الأنظمة ‏التقنية المستحدثة والإجراءات الفنية المعتمدة، ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز معاملات المواطنين.‏

وكان وزير الداخلية افتتح، الأربعاء الماضي، المبنى الجديد لمديرية الأحوال ‏المدنية في شارع ابن عساكر بدمشق في إطار ‏تطوير خدمات الأحوال المدنية، والارتقاء بمستوى ‏الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل إنجاز معاملاتهم، ‏وتحسين تجربة ‏المراجعين.‏ ‏