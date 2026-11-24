طرطوس-سانا

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تعمل الشركة العامة لكهرباء طرطوس على إعادة تنظيم خارطة العدادات وخطوط الشبكة الكهربائية في الأحياء القديمة، ‏من خلال استبدال علب التوزيع وتنظيم الكابلات وتحسين نقاط التغذية، بهدف الحد من الأعطال وتحسين استقرار التيار ‏الكهربائي وتسهيل أعمال الصيانة والجباية، ضمن مشروع يمتد تدريجياً ليشمل مختلف أحياء ومدن وبلدات المحافظة.‏

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أوضح مدير شركة كهرباء طرطوس محمد الديري، في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يأتي ضمن خطة ‏لتحسين واقع البنية التحتية الكهربائية، تتضمن نقل العدادات الموجودة داخل المنازل والمحلات التجارية إلى خارجها، بما ‏يتيح قراءتها بصورة أفضل، ويسهّل وصول الجباة والفرق الفنية إليها عند حدوث الأعطال، ويساعد على ضبط الاستهلاك.‏

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وأشار الديري إلى أن المرحلة الحالية تتركز على أحياء مدينة طرطوس القديمة، فيما تستهدف المرحلة المقبلة قرى وأحياء ‏المحافظة على مراحل، مبيناً أن الأعمال لا تقتصر على نقل العدادات، بل تشمل استبدال علب التوزيع الجدارية القديمة ‏بأخرى أرضية، وتنظيم كابلات الوصل الخاصة بالمشتركين، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعطال عن شبكة التوتر ‏المنخفض، والحد من التعديات والاستجرار غير المشروع للطاقة.‏

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وتواصل شركة كهرباء طرطوس تقديم الخدمات لتحسين واقع الكهرباء بمختلف مناطق المحافظة، حيث استبدلت ورشات ‏الطوارئ في قسم كهرباء صافيتا بريف طرطوس نهاية الشهر الماضي محولة كهربائية ‏معطلة عند مفرق قرية الكرامة ‏على خط توتر البازار، بمحولة جديدة باستطاعة 200 ‏ك.ف.أ، بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية، والحد من ‏الانقطاعات في المنطقة.‏

كما استبدلت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء بانياس في الـ1 من الشهر الجاري محولة كهربائية متضررة باستطاعة ‌‌‏200 ‏ك.ف.أ، بأخرى جديدة باستطاعة مماثلة.‏