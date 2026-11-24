طرطوس-سانا
تعمل الشركة العامة لكهرباء طرطوس على إعادة تنظيم خارطة العدادات وخطوط الشبكة الكهربائية في الأحياء القديمة، من خلال استبدال علب التوزيع وتنظيم الكابلات وتحسين نقاط التغذية، بهدف الحد من الأعطال وتحسين استقرار التيار الكهربائي وتسهيل أعمال الصيانة والجباية، ضمن مشروع يمتد تدريجياً ليشمل مختلف أحياء ومدن وبلدات المحافظة.
أوضح مدير شركة كهرباء طرطوس محمد الديري، في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يأتي ضمن خطة لتحسين واقع البنية التحتية الكهربائية، تتضمن نقل العدادات الموجودة داخل المنازل والمحلات التجارية إلى خارجها، بما يتيح قراءتها بصورة أفضل، ويسهّل وصول الجباة والفرق الفنية إليها عند حدوث الأعطال، ويساعد على ضبط الاستهلاك.
وأشار الديري إلى أن المرحلة الحالية تتركز على أحياء مدينة طرطوس القديمة، فيما تستهدف المرحلة المقبلة قرى وأحياء المحافظة على مراحل، مبيناً أن الأعمال لا تقتصر على نقل العدادات، بل تشمل استبدال علب التوزيع الجدارية القديمة بأخرى أرضية، وتنظيم كابلات الوصل الخاصة بالمشتركين، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعطال عن شبكة التوتر المنخفض، والحد من التعديات والاستجرار غير المشروع للطاقة.
وتواصل شركة كهرباء طرطوس تقديم الخدمات لتحسين واقع الكهرباء بمختلف مناطق المحافظة، حيث استبدلت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء صافيتا بريف طرطوس نهاية الشهر الماضي محولة كهربائية معطلة عند مفرق قرية الكرامة على خط توتر البازار، بمحولة جديدة باستطاعة 200 ك.ف.أ، بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية، والحد من الانقطاعات في المنطقة.
كما استبدلت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء بانياس في الـ1 من الشهر الجاري محولة كهربائية متضررة باستطاعة 200 ك.ف.أ، بأخرى جديدة باستطاعة مماثلة.